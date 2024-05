Geschreven door Sierou de Vries

29 mei 2024 14:16

19 sollicitanten voor het burgemeestersambt in de gemeente Nijkerk





NIJKERK - Voor de burgemeestersvacature in de gemeente Nijkerk hebben zich 19 sollicitanten gemeld bij Henri Lenferink, de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland.

Onder de sollicitanten bevinden zich: 2 (oud-)burgemeesters, 9 (oud-)wethouders, 1 (oud-)gedeputeerde en 2 (oud-)volksvertegenwoordigers (rijk, provincie, gemeente). De overige 5 kandidaten zijn afkomstig uit diverse disciplines zoals de overheid, zorg of dienstverlening. De leeftijd van de kandidaten varieert van 39 tot 61 jaar. Er zijn 16 mannelijke en 3 vrouwelijke kandidaten.

Profielschets

Op 22 april presenteerde de gemeente Nijkerk de profielschets voor de nieuwe burgemeester en overhandigde die aan Henri Lenferink, commissaris van de Koning in de provincie Gelderland. Daar kwam uit dat de gemeenteraad op zoek is naar een “enthousiaste, charismatische netwerker met natuurlijk gezag”. Of één van de kandidaten voldoet aan het volledige profiel moet blijken uit de gesprekken die gevoerd gaan worden.

Procedure

Op de website van de provincie Gelderland is te lezen hoe het vervolg van de procedure er uitziet.

In juli 2024 zullen de commissaris van de Koning en kabinetschef gesprekken voeren met een aantal sollicitanten. Vervolgens bespreken zij alle sollicitanten met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van de gemeente Nijkerk. Gezamenlijk stellen zij de selectie van sollicitanten samen waarmee de vertrouwenscommissie de procedure vervolgt.

De vertrouwenscommissie geeft een advies aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt vervolgens de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester vast. De aanbeveling wordt, met een advies van de commissaris van de Koning, aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden. Als de Koning en de Minister het Koninklijk Besluit hebben ondertekend is de kandidaat officieel benoemd tot burgemeester. De commissaris van de Koning zal de nieuwe burgemeester beëdigen, waarna de burgemeester officieel in functie is.

De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester zal naar verwachting donderdag 3 oktober 2024 in de gemeenteraad van de gemeente Nijkerk worden vastgesteld. De nieuwe kroonbenoemde burgemeester wordt vervolgens donderdag 12 december 2024 geïnstalleerd.

De commissaris van de Koning treedt in deze procedure op als rijksorgaan.