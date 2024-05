Geschreven door Eljakim Doorneweerd

28 mei 2024 15:15

Actiegroep plaatst spandoeken tegen azc bij Garderen





GARDEREN | UDDEL – De actiegroep ‘Stop AZC Garderen Uddel’ heeft spandoeken opgehangen waarmee ze hun onvrede willen uiten tegen de komst van een eventueel asielzoekerscentrum (azc) in Uddel. In eerste instantie werd onderzocht of er 1500 mensen opgevangen konden worden, maar dit is teruggebracht naar 500.

Het is overigens nog geen uitgemaakte zaak dat er asielzoekers komen, want het COA is momenteel bezig met onderzoeken of het op de beoogde locatie mogelijk is. De gemeente Apeldoorn meldt op hun website: “Het COA onderzoekt of er op een stuk grond van Defensie aan de Garderensemolenweg in Uddel (Nieuw-Milligen) tijdelijk asielzoekers in paviljoens opgevangen kunnen worden. Deze noodopvang is bedoeld voor een periode van 1 jaar, met een mogelijke verlenging van nog 1 jaar.”

Op de spandoeken van de actiegroep is te lezen dat er onvrede heerst over het aantal. Garderen heeft 2000 inwoners en dit staat volgens hen niet in verhouding met de 500 asielzoekers die opgevangen moeten worden. Daarnaast vindt de actiegroep het niet uit te leggen dat er volgens hen geen huizenbouw plaats kan vinden, maar wel een azc moet komen.

De gemeente Apeldoorn verwacht binnen enkele weken meer te kunnen delen over het mogelijke azc. Daarvoor moet eerst het onderzoek van het COA afgerond zijn.