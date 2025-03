Geschreven door Annemieke Schakelaar - Omroep Gelderland

21 maart 2025 20:36

'Afschaffen voorrang statushouders bij huis zoeken is onmogelijk'





HARDERWIJK - Vanuit Gelderland is er felle kritiek gestuurd naar minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting. Zij wil de voorrang die statushouders nu krijgen bij het toewijzen van een sociale huurwoning afschaffen. De provincie en zes gemeenten op de Noord-Veluwe hebben haar laten weten dat onmogelijk en onuitvoerbaar te vinden.

Asielzoekerscentra zitten overvol, vooral met asielzoekers die allang een verblijfsvergunning hebben maar geen huis. Dat zijn statushouders. Gemeenten hebben door de woningnood grote moeite om het aantal statushouders dat ze verplicht moeten huisvesten van onderdak te voorzien. Dat doen ze deels door ze voorrang te geven op een sociale huurwoning. Dat de minister díe regel wil afschaffen, schiet bij zes gemeenten op de Noord-Veluwe in het verkeerde keelgat, laten ze in een brief aan de minister weten.

Ook de Vereniging van Provincies (IPO) heeft de minister laten weten zich grote zorgen te maken. In een gezamenlijk bericht van alle provincies leggen ze uit dat het voor een provincie onmogelijk is om aan de ene kant te controleren of een gemeente het verplichte aantal statushouders huisvest en aan de andere kant of ze daarbij geen voorrang geeft aan statushouders.

'Gemeenten moeten wel aan hun opdracht voldoen om genoeg asielzoekers met een verblijfsvergunning te huisvesten maar krijgen een instrument minder om dat voor elkaar te krijgen', schrijven ze in een reactie aan de minister.

Onmogelijke opdracht

Het lukt gemeenten nu al vaak niet om het verplichte aantal statushouders te huisvesten, vertelt wethouder Edwin Enklaar van de gemeente Harderwijk. "Ook in ons asielzoekerscentrum hier in Harderwijk zitten allemaal asielzoekers met een verblijfsvergunning. Wij moeten een verplicht aantal aan een huis helpen, maar door de woningnood is dat heel moeilijk. Als we wél die taak blijven houden, maar ze géén voorrang meer mogen geven, is dat een onmogelijke opdracht."

Volgens de provincies leidt het wetsvoorstel ook nauwelijks tot een eerlijker verdeling van schaarse woningen, maar wel tot het vastlopen van de doorstroom uit asielzoekerscentra. Daardoor moeten asielzoekers in dure hotels of noodlocaties opgevangen worden wat volgens de provincies veel duurder is. 'Dat geld kunnen we beter besteden aan het versnellen van de huizenbouw', schrijven de provincies.

Geen inschrijftijd of netwerk

Harderwijk heeft samen met vijf andere gemeenten op de Noord-Veluwe een alarmerende brief naar de minister gestuurd. Zij schrijven dat ze statushouders soms voorrang geven om de doorstroom vanuit asielzoekerscentra te bevorderen, omdat statushouders geen inschrijftijd hebben en geen netwerk. En ook om te voldoen aan de opdracht die de gemeenten vanuit het rijk hebben gekregen om een bepaald aantal statushouders aan een woning te helpen.

Zij denken dat het voorstel van de minister om de voorrang af te schaffen leidt tot overvolle opvangcentra, meer kosten en meer mensen op straat. De regio Noord-Veluwe zegt gewoon door te gaan met voorrang geven aan asielzoekers met een verblijfsvergunning.