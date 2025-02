Geschreven door Medi Holstege | RTV Nunspeet

20 februari 2025 11:35

Agractie Nederland stelt dat natuur- en stikstofbeleid is gebaseerd op drijfzand





VELUWE RANDMEREN - Agractie Nederland stelt in een brief aan de Ministeriële Commissie Schoof en de Vaste Commissie LVVN van de Tweede Kamer dat het natuur- en stikstofbeleid op drijfzand is gebaseerd. Dit baseert de organisatie op een grondige analyse van 15 Natuur Doel Analyses (NDA’s) en de bijbehorende beoordeling door de Ecologische Autoriteit.

Volgens Agractie tonen de NDA’s niet aan dat er sprake is van een verslechtering of dreigende verslechtering van de natuur sinds het referentiejaar (meestal 2004). De situatie in het referentiejaar is vaak niet goed vastgelegd, en de analyses bevatten cirkelredeneringen waarbij stikstofdepositie als oorzaak wordt aangewezen zonder deugdelijke motivering.

Kritiek op de Ecologische Autoriteit

Hoewel de Ecologische Autoriteit kritisch is over de NDA’s, stelt zij toch dat er voldoende informatie is om te concluderen dat de natuur verslechtert en maatregelen nodig zijn. Agractie vindt deze conclusie onterecht en wijst op de verstrekkende gevolgen hiervan, onder andere voor rechterlijke uitspraken zoals de recente Greenpeace-uitspraak.

Oproep tot herziening beleid

Agractie roept de overheid op om in hoger beroep te gaan tegen de Greenpeace-uitspraak en het natuur- en stikstofbeleid grondig te herzien. In de brief doet de organisatie concrete aanbevelingen, waaronder:

Actualisatie van de NDA’s door de provincies.

Specificatie van verbeterdoelstellingen in aanwijzingsbesluiten.

Evaluatie en actualisatie van beheerplannen met natuurherstel- en bronmaatregelen.

Gericht beleid op de staat van instandhouding per gebied, in plaats van generieke depositiedoelstellingen.

Invoering van wettelijk vastgestelde significantiestroken binnen Natura 2000-gebieden.

Borging van emissiereductie buiten deze stroken om nieuwe PAS-problemen te voorkomen.

Stimulering van emissiereductie in alle sectoren via innovatie en maatwerkaanpak.

Vrijwillige opkoop, verplaatsing en extensivering binnen de significantiestroken.

'Met ander beleid is de stikstofcrisis voorbij'

Volgens Agractie kan met een herzien beleid de stikstofcrisis worden opgelost, Nederland van het slot en kunnen PAS-melders gelegaliseerd worden. Bovendien zou dit een positief effect hebben op de natuur.

De discussie over het stikstofbeleid blijft volop gaande, en Agractie’s oproep zal ongetwijfeld de nodige reacties oproepen.

