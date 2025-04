Geschreven door Rik Bronkhorst | Omroep Gelderland

22 april 2025 9:55

'Alsof hij gewacht heeft', Stephanie zag Paus zondag nog





PUTTEN - Zondag zag ze hem nog, voor het eerst. Maandag is hij overleden. Historica Stephanie de Graaf uit Putten woonde zondag een paasmis bij in de Friezenkerk, een kleine Nederlandse kerk net buiten het Vaticaan in Rome. Na de dienst zag ze paus Franciscus. Maandagochtend kwam het bericht dat hij op 88-jarige leeftijd is overleden. "Het is bijna alsof hij op Pasen heeft gewacht."

De Graaf was zondag samen met collega-onderzoekers bij de paasdienst aanwezig. "De mis in de Friezenkerk was klein en persoonlijk, heel anders dan de grote paasviering op het Sint-Pietersplein waar duizenden mensen samenkomen", vertelt ze. "Juist die kleinschalige dienst maakte de Paasdag al bijzonder."

Na de dienst in de Friezenkerk besloot het gezelschap naar Vaticaanstad te gaan. "In de hoop nog een glimp van de paus op te vangen. We realiseerden we ons dat het misschien wel de laatste keer met Franciscus zou kunnen zijn."

Pausmobiel

De Graaf was gelukkig nog op tijd bij het Sint-Pietersplein. Franciscus had zich daar nog niet laten zien. "Het was best wel spannend. Vorige week was de paus even kort naar buiten gekomen om de mis bij te wonen. We wisten dat hij een zwakke gezondheid had." Uiteindelijk kwam Franciscus toch even naar buiten. Zo gaf hij een korte Paaszegen vanaf het balkon van de Sint-Pietersbasiliek en reed hij een rondje met de pausmobiel. "Het was heel bijzonder om mee te maken", vertelt De Graaf. "We zagen hem van een afstandje maar toch was het heel speciaal."

De Graaf verblijft op het Koninklijk Nederlands Instituut Rome (KNIR). Maandagochtend verspreidde het nieuws over de dood van de paus zich daar razendsnel. "Dat was een heel gek moment. Ik kreeg er een apart gevoel bij, ook omdat ik hem natuurlijk gisteren nog had gezien. Vanmorgen liep ik even door de stad en je merkt duidelijk dat de sfeer ingetogen is. Veel mensen die gisteren de paasviering bijwoonden, zijn ook vandaag nog in de stad. Niemand had gedacht dat paus Franciscus al zo snel zou komen te overlijden. Het is bizar om dat hier mee te maken."

Foto's

De Puttense historica is sinds woensdag in Rome en blijft nog tot de zomer in de stad. Ze doet er archiefonderzoek. "In de kern gaat het om wie zich rond 1900 op Romeinse straten bevonden." Dat onderzoekt ze aan de hand van historische fotocollecties.

"In die zin sluit deze gebeurtenis daar eigenlijk mooi bij aan", vertelt ze. "Ik verwacht dat er de komende weken veel gelovigen en andere belangstellenden naar Rome en Vaticaanstad zullen komen. Ik ben benieuwd wie dat zullen zijn – en ongetwijfeld zullen er ook enorme aantallen foto's gemaakt worden.”

Nieuwe paus

De kans is daarnaast groot dat De Graaf de verkiezing van een nieuwe paus van dichtbij gaat meemaken. "Ik verwacht dat ik dan nog wel weer een keer in Vaticaanstad ga kijken om hopelijk ook de nieuwe paus te kunnen zien. Het is sowieso al bijzonder om langere periode in Rome te zijn, maar mogelijk heb ik aan het eind van de onderzoeksperiode twee pausen gezien. Niet veel mensen kunnen dat zeggen."