Geschreven door Sophie van der Velden

31 mei 2024 15:00

Werkzaamheden A1 tussen Stroe en Barneveld voor onbekende tijd uitgesteld





BARNEVELD - De A1 tussen Stroe en Barneveld zou van 21 tot en met 24 juni afgesloten worden voor onderhoud aan de weg. Vandaag, 31 mei, meldt Rijkswaterstaat dat deze werkzaamheden worden uitgesteld. Wanneer ze wel worden uitgevoerd, is vooralsnog onbekend.

De werkzaamheden zouden ook plaatsvinden in het weekend van vrijdag 28 juni tot en met maandag 1 juli. Deze werkzaamheden waren gericht op het vervangen van asfalt en het aanbrengen van markeringen en detectielussen. Ook zouden betonschades aan de viaducten onder handen worden genomen. Daarnaast stonden in de nachten van 3 tot 6 juni werkzaamheden aan de op- en afritten bij Voorthuizen gepland. Al deze werkzaamheden zullen niet doorgaan.

Niet veilig en onverantwoord

De reden hiervoor is dat er tijdens een laatste controle bleek dat het op dit moment niet mogelijk is om de werkzaamheden veilig en verantwoord uit te voeren, zo schrijft Rijkswaterstaat. Wanneer de werkzaamheden wel uitgevoerd gaan worden, is nog niet duidelijk.