Geschreven door Jarno van de Bor

24 februari 2025 13:15

Barneveld groeit: gemeente komt met concept Omgevingsvisie voor 2040





BARNEVELD – Hoe groeit de gemeente Barneveld de komende jaren zonder het karakter te verliezen? Die vraag staat centraal in de Omgevingsvisie Barneveld 2040. Het college van burgemeester en wethouders heeft het eerste concept van deze toekomstvisie naar de gemeenteraad gestuurd om te toetsen of de plannen op de juiste koers liggen.

Volgens de plannen groeit Barneveld in 2040 naar ongeveer 80.000 inwoners. Om die groei op te vangen, moeten er 8.000 nieuwe woningen komen, verspreid over de negen dorpen in de gemeente. Naast woningbouw moet ook de infrastructuur aangepast worden. De gemeente kijkt daarom naar mobiliteit, werkgelegenheid, onderwijs, zorg en sportvoorzieningen. Verder moet de groei passen binnen bestaande afspraken over duurzaamheid op Europees, landelijk en regionaal niveau.

Inbreng van bewoners en ondernemers

De conceptvisie is opgesteld op basis van gesprekken met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. Tijdens bijeenkomsten in onder andere Stroe, Kootwijkerbroek en Voorthuizen werd meegedacht over de toekomst van de gemeente. Daaruit bleek dat veel mensen begrip hebben voor de groei, maar ook zorgen uitten over het behoud van de identiteit van hun dorp. Er was speciale aandacht voor de behoefte aan betaalbare woningen voor senioren, starters en eenpersoonshuishoudens.

Volgens de gemeente is in de conceptvisie rekening gehouden met de adviezen en opmerkingen die tijdens deze bijeenkomsten naar voren kwamen.

Vervolgstappen

Op 4 maart bespreekt de gemeenteraad het concept in de Commissie Bestuur. Daarna worden eventuele aanpassingen doorgevoerd. In de tweede helft van maart wordt de omgevingsvisie ter inzage gelegd en kunnen inwoners en organisaties zienswijzen indienen. De gemeenteraad neemt naar verwachting in juli een definitief besluit over de Omgevingsvisie Barneveld 2040.