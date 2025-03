Geschreven door Jarno van de Bor

31 maart 2025

Beer Visscher (90) benoemd tot Supporter voor het Leven bij sc Hoevelaken





HOEVELAKEN – Sc Hoevelaken heeft Beer Visscher benoemd tot Supporter voor het Leven. De negentigjarige Visscher is al zestig jaar betrokken bij de club en werd zaterdag tijdens de wedstrijd tegen Terschuurse Boys in het zonnetje gezet. Elftalleider Herko Wilgenburg overhandigde hem een bokaal en maakte bekend dat de jaarlijkse Supporter van het Jaar-prijs voortaan de Beer Visscher Award heet.

Visscher is al sinds 1965 een bekend gezicht bij sc Hoevelaken. Hij speelde in Hoevelaken 2 en werd met dat team kampioen in 1966. Later zette hij zich in op verschillende andere manieren. Hij was betrokken bij de bouw van twee clubhuizen en fungeerde in de jaren zeventig als toto-commissaris. “Ik denk dat ik in die tijd zo’n 125.000 gulden voor de vereniging verdiend heb,” vertelde hij ooit.

Een blijvende erkenning

Toen hij zelf stopte met voetballen, werd Visscher leider van Hoevelaken 4. Ook bleef hij trouw supporter van het eerste elftal. Thuis én uit is hij nog regelmatig aanwezig, al rijdt hij niet meer zelf naar de uitwedstrijden. “Er is altijd wel een zetel vrij om toch bij de tegenstander te komen,” aldus de club. Zo rijdt Visscher regelmatig met voorzitter Willem van Vliet mee.

Met de Beer Visscher Award wil sc Hoevelaken zijn jarenlange betrokkenheid blijvend eren. De eerste uitreiking vindt plaats in mei 2025. De club hoopt dat Visscher zelf nog meerdere seizoenen de prijs mag overhandigen.