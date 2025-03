Geschreven door Medi Holstege

7 maart 2025 16:38

Beleef de Veluwe als nooit tevoren: De Exclusieve Expeditie





Dit voorjaar krijg je de kans om de Veluwe op een unieke manier te ervaren. Stap 20 uur lang de natuur in tijdens een exclusieve expeditie, waarbij je onder begeleiding van een boswachter op zoek gaat naar wilde dieren, geniet van verschillende bijzondere excursies en overnacht midden in het natuurgebied. Een ervaring die je niet snel zult vergeten!

Ook dit jaar worden er weer exclusieve expedities over de Veluwe georganiseerd, een unieke kans om 20 uur lang ondergedompeld te worden in de natuur. Te voet vertrek je uit de ‘bewoonde wereld’ en keer je de volgende dag weer terug, na een nacht onder de sterren. Tijdens deze bijzondere ervaring kun je genieten van diverse excursies, zoals een nachtwandeling, wildexcursie, vollemaanwandeling, bosuil- en safaritocht. Alles vanuit een eenvoudige locatie, midden in de natuur, waar je volledig verzorgd wordt met onder andere een wilddiner, kampvuur en ontbijt bij zonsopkomst.

De eerste expeditie vindt plaats op 5 april.

Expeditie Veluwe

Dit is de ultieme manier om de Veluwe te ervaren. Je wordt tijdens deze exclusieve expeditie, inclusief overnachting, volledig ondergedompeld in de natuur. Vanuit een basis midden in het natuurgebied ga je op zoek naar wilde dieren zoals reeën, edelherten en wilde zwijnen. Vanaf een speciale wildobservatieplek kun je in stilte de zon onder zien gaan. Na een lekkere maaltijd maak je een stevige avondwandeling, waarna je de avond afsluit rond het kampvuur onder de sterren. De overnachting is eenvoudig: samen met de andere deelnemers slaap je in een open schuur, waarvoor je alleen een slaapzak en kussen nodig hebt. De volgende ochtend word je voor zonsopkomst gewekt voor een safari, waar je de natuur in haar vroegste ochtendmomenten kunt beleven en wellicht wild kunt spotten. Het ontbijt vindt plaats midden in de natuur.

Ben jij ook enthousiast geworden? Meld je dan aan via www.staatsbosbeheer.nl.