Geschreven door Medi Holstege

18 maart 2025 12:13

Bevrijdingsvuur bereikt ook Nunspeet





NUNSPEET – In de nacht van 4 op 5 mei wordt in Wageningen, de Stad der Bevrijding, traditioneel het Nationaal Bevrijdingsvuur ontstoken tijdens het evenement ‘Vuur van de Vrijheid’. Dit markeert de overgang van herdenken naar het vieren van vrijheid. Aansluitend vertrekken duizenden estafettelopers om het vuur door heel Nederland te verspreiden, waaronder naar Nunspeet.

De Bevrijdingsvuurestafette is een jaarlijkse traditie waarbij lopers de hele nacht door Nederland trekken om het vuur naar hun thuisgemeente te brengen. Dit jaar doen 5.000 lopers mee, verdeeld over 229 loopgroepen. In vergelijking met vorig jaar, waarin 2.500 lopers 107 gemeenten bereikten, is de groei opmerkelijk.

Het Bevrijdingsvuur, afkomstig uit Bayeux, Normandië, wordt in Wageningen ontstoken door WOII-veteranen en burgemeester Floor Vermeulen. Vervolgens wordt het vuur via fakkels overgedragen aan de deelnemende loopgroepen, die het door het hele land verspreiden. Dit jaar wordt het vuur naar maar liefst 201 gemeenten gebracht, een recordaantal. Ook Nunspeet wordt in dit bijzondere lustrumjaar weer bereikt, met dank aan de lopers van Running Nunspeet.

Symbolische start van de feestelijkheden

De aankomst van het Bevrijdingsvuur in Nunspeet vormt het officiële startsein voor de lokale vieringen van Bevrijdingsdag. Met deze symbolische fakkel wordt de vrijheid gevierd en herdacht hoe waardevol deze is. De lopers van Running Nunspeet volbrengen deze eervolle taak en zorgen ervoor dat het vuur brandt als een teken van verbondenheid en herinnering. in Nunspeet. Ook naar Nijkerk: SSVN Schaats en Skeelervereniging Nijkerk & Samen lopen voor Vrijheid, Barneveld: Run2DayRunners Barneveld, Elburg: Van Gelder/Loopgroep Elburg, Oldebroek: Loopgroep Wezep en Harderwijk: Atletiek Vereniging Athlos zal het bevrijdingsvuur worden gebracht.

Betrokkenheid en viering

De aankomst van het Bevrijdingsvuur in Nunspeet is een moment van samenkomst en bezinning. Het vuur herinnert inwoners eraan hoe belangrijk vrijheid is en nodigt uit om deze vrijheid samen te vieren. De gemeente Nunspeet moedigt iedereen aan om de lopers bij hun aankomst te verwelkomen en deel te nemen aan de festiviteiten op 5 mei.

Met dit initiatief wordt niet alleen de herinnering aan de bevrijding levend gehouden, maar ook het belang van vrijheid benadrukt voor toekomstige generaties.

Over Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45)

Op 5 mei 1945 werd in Wageningen, in Hotel de Wereld, een einde gemaakt aan de meest recente bezetting van Nederland. Het bezorgde Wageningen de titel ‘Stad van de Vrijheid’. Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) heeft daardoor dé positie en kans om jaarlijks wereldwijde aandacht te vragen voor vrede, veiligheid en vrijheid. Al bijna 80 jaar leeft Nederland in vrede en vrijheid en lijkt dat bijna vanzelfsprekend. De oorlog in Oekraïne en in Israël & Palestina zorgt bij velen dat vrijheid heel voelbaar onder druk staat. Juist daarom is in het herdenken van strijd, het koesteren van de vrijheid én het vinden van verschilmakers belangrijker dan ooit! Met een impactvolle programmering van live-evenementen en online verbinding wil Wageningen45 zo veel mogelijk (jonge) mensen raken met de vrijheidsboodschap. Vrijheid: samen maken we het verschil! Doe mee en deel jouw vrijheidsboodschap met #MaakHetVerschil.