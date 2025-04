Geschreven door Jarno van de Bor

Bibliotheken Nijkerk en Hoevelaken langer open op zaterdag





NIJKERK - Vanaf zaterdag 5 april 2025 verruimen de bibliotheken in Nijkerk en Hoevelaken hun openingstijden. Bezoekers kunnen voortaan op zaterdag al om 09.00 uur terecht en tot 14.00 uur blijven. Voorheen waren de vestigingen open van 10.00 tot 13.00 uur.

Ook in de bibliotheek van Nijkerkerveen is er een uitbreiding van de dienstverlening. Op dinsdagmiddag is er vanaf april extra bemanning aanwezig van 13.00 tot 16.00 uur. Bezoekers kunnen dan terecht voor hulp bij vragen of het gebruik van bibliotheekdiensten. Met de aangepaste openingstijden speelt de bibliotheek in op de behoefte van bezoekers om in het weekend en op drukke momenten meer tijd en ondersteuning te krijgen.