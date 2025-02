Geschreven door Medi Holstege | RTV Nunspeet

20 februari 2025 16:18

Binnenkijken bij een Ronald McDonald Huis en ontdek de warmte van een thuis ver van huis





VELUWE RANDMEER - Op zaterdag 8 maart openen alle Ronald McDonald Huizen en vakantiehuizen hun deuren tijdens de ‘Open Huizen Dag’. Al 40 jaar bieden de Huizen een thuis ver van huis voor families met een ziek kind. Dit is de kans om zelf te ervaren hoe deze bijzondere plekken gezinnen ondersteunen in moeilijke tijden.

De elf Ronald McDonald Huizen in Nederland bevinden zich op loopafstand van ziekenhuizen en bieden een huiselijke omgeving voor families met een ziek kind. Hier kunnen ouders en broers en zussen even ontsnappen aan de ziekenhuisomgeving, terwijl ze toch altijd dichtbij blijven. Daarnaast bieden drie aangepaste vakantiehuizen gezinnen met een zorgintensief kind de mogelijkheid om op adem te komen tijdens een welverdiende vakantie.

Beleef het van dichtbij

Tijdens de Open Huizen Dag op 8 maart krijgen buurtgenoten, sponsors, donateurs en andere geïnteresseerden een unieke kans om de gastvrijheid van een Ronald McDonald Huis zelf te ervaren. Maak kennis met de betrokken vrijwilligers die het Huis dag en nacht draaiende houden en ontdek hoe families een tijdelijk thuis vinden in deze warme omgeving.

Kom jij langs?

Bezoekers zijn deze dag geheel vrijblijvend en zonder afspraak welkom in een Ronald McDonald Huis of vakantiehuis bij hen in de buurt. Voor adressen en exacte bezoekmomenten, kijk op https://www.kinderfonds.nl/open-huizen-dag.

Vestigingen Ronald MacDonald (vakantie)Huizen:

Amsterdam Den Haag Groningen Leiden Maastricht Nijmegen Rotterdam Tilburg Utrecht Veldhoven Zwolle Vakantiehuis Boshuus, Arnhem Vakantiehuis Hoeve, Beetsterzwaag Vakantiehuis Kindervallei, Valkenburg a/d Geul

Ronald MacDonald Huis: Een thuis ver van huis

Zieke kinderen voelen zich beter met hun ouders, broertjes en zusjes in de buurt. Ouders houden de zorg beter vol met een rustplek dicht bij hun zieke kind. Want als je hele wereld op de kop staat door ziekte of zorg, is als familie bij elkaar zijn het belangrijkst. Dat kan in de Ronald McDonald Huizen: daar zijn gezinnen dag en nacht op loopafstand van het ziekenhuisbed.

In het Ronald McDonald Huis heeft elk gezin een eigen slaapkamer en badkamer. Ruimtes als een keuken, woonkamer, tuin en speelkamer delen ze met andere ouders. Het Huis is meer dan alleen een dak boven het hoofd van de families. Het is een tijdelijk tweede thuis, vlakbij het ziekenhuisbed van het zieke kind. Een plek om je terug te trekken en op te laden, en om steun te vinden bij andere ouders en vrijwilligers.

In het Huis zorgen ouders voor hun eigen gezin. Ze doen boodschappen, koken in een van de gemeenschappelijke keukens en draaien een was in de wasruimte. Voor het slapengaan lopen ze nog eens langs het ziekenhuis om hun kind een nachtzoen te geven. Daarna ontspannen ze nog even voor de tv of lezen ze wat op de zachte banken in de woonkamer. Misschien klappen ze een laptop open om een uurtje te werken. Het is eigenlijk net als thuis.