Geschreven door Jarno van de Bor

25 februari 2025 17:07

Boa’s vinden 41 flessen lachgas in auto in Hoevelaken





HOEVELAKEN - Afgelopen zondagmorgen vonden boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) tijdens hun surveillance op het industrieterrein bij station Hoevelaken een witte Volkswagen Caddy met verpakkingen lachgas in de auto.

De boa’s herkenden de auto van een eerdere controle. De eigenaar van het voertuig was bekend als handelaar in lachgas. Na controle werd de politie ingeschakeld. Op verzoek van de politie werd de auto geopend, waar 41 nieuwe flessen lachgas in de verpakking werden aangetroffen. De flessen, met een straatwaarde van ongeveer 2400 euro, zijn in beslag genomen en overgebracht naar het politiebureau.

Regelmatige surveillance in Hoevelaken

Station Hoevelaken wordt volgens de gemeente regelmatig genoemd als een locatie waar inwoners zich onveilig kunnen voelen. Om deze reden is het station aangemerkt als een ‘hot spot’, wat betekent dat zowel boa’s als de politie regelmatig in de omgeving surveilleren. Volgens de gemeente heeft de verhoogde surveillance geleid tot de ontdekking van de witte Volkswagen Caddy. "Het is goed te merken dat de maatregelen die we nemen effect hebben," aldus de gemeente.

De gemeente roept inwoners op om verdachte situaties te melden bij de politie via 112 (spoed) of 0900-8844 (geen spoed). Anoniem melden kan via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).