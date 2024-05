Geschreven door Eljakim Doorneweerd

Boekpresentatie 'How Great Thou Art' door Arjen Gerritsma





NIJKERK - Vrijdag 7 juni 2024 belooft een bijzondere avond te worden met Nijkerker fotograaf Arjen Gerritsma in de bibliotheek van Nijkerk. Hij presenteert zijn nieuwe boek 'How Great Thou Art', waarin hij zijn passie voor de natuur en zijn geloof deelt door middel van foto's. De avond is van 20.00 tot 22.00 uur.

Arjen heeft talloze uren in de natuur doorgebracht, wat resulteerde in indrukwekkende beelden die de grootsheid van de schepping vastleggen. "Dit kan alleen maar bedacht zijn door een grote God. En dat mag de wereld weten. Daarom dit boek", aldus Arjen.

Documentaire

Documentairemaker Olaf Koelewijn heeft Arjens inspirerende verhaal vastgelegd in een documentaire, die vanaf september te streamen is via New Faith Network. Tijdens de boekpresentatie wordt een trailer getoond. Anita Mensink, een goede vriendin van Arjen, gaat deze avond met hem in gesprek over zijn boek. Over Arjen zegt ze: "Zijn herinneringen, liefde voor de natuur en geloof zijn vastgelegd in dit boek. Het nodigt de lezer uit te reflecteren op wat groter en hoger is."

Aanmelden voor deze bijzondere avond is gratis en kan via de website van de Bibliotheek Nijkerk.