14 februari 2025 11:33

Borrelende plas: drugsafval in natuurgebied gedumpt





STROE - De politie onderzoekt de stort van een grote hoeveelheid drugsafval in een natuurgebied bij Stroe. Boa’s van Staatsbosbeheer vonden dat donderdag 30 januari op een parkeerplaats aan de Wolweg.

Ze kwamen af op een sterke geur. Ze stuitten op borrelende plassen, wat duidde op een chemisch goedje. Uit onderzoek komt naar voren dat de gevonden chemische vloeistof afkomstig is van de productie van de synthetische drug MDMA, de werkzame stof in XTC-pillen.

Getuige zag witte vrachtwagen

De politie sprak in deze zaak met een getuige die een kleine witte vrachtwagen op de parkeerplaats had gezien waar het drugsafval later werd gevonden. De politie hoopt op meer informatie in deze zaak.

