Geschreven door Eef van Bommel | Omroep Gelderland

4 maart 2025 13:01

Brand in beschermd wonen-instelling: één persoon naar ziekenhuis





LUNTEREN - Een grote brand brak maandagavond uit in een slaapkamer bij een opvang van het Leger des Heils in Lunteren. Zo'n 25 bewoners werden door begeleiders geëvacueerd. Eén persoon raakte gewond.

De brand brak rond 18.15 uur uit bij Groot Batelaar, een vestiging van het Leger des Heils aan de Postweg. Dat is een zorginstelling waar mensen met een verslaving, psychiatrische problematiek en verstandelijke beperking beschermd wonen.

Brand in slaapkamer

Op bovenverdieping brak het vuur uit en richtte flinke schade aan, meldt een 112-verslaggever ter plaatse. De brandweer rukte uit met twee bluswagens en een redvoertuig. Ook kwamen twee ambulances ter plaatse.

Volgens de brandweer ging het om een slaapkamerbrand. Een medebewoner vermoedt dat een van de bewoners de brand heeft aangestoken. Een medewerker ademde rook in en is naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere bewoners zijn ter plekke door de ambulancedienst nagekeken.

Tijdelijke slaapplekken

Uiteindelijk konden dertien bewoners de nacht niet doorbrengen in hun eigen kamer. Ze werden ondergebracht in de gymzaal van Groot Batelaar, waar slaapplekken waren ingericht. Het is nog niet duidelijk wanneer iedereen terug kan naar zijn eigen plek. Mogelijk moeten bewoners tijdelijk ergens ergens anders slapen, bijvoorbeeld bij familie.