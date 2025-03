Geschreven door Jarno van de Bor

6 maart 2025 16:57

Brandweerkorpsen uit de regio schieten te hulp bij verwoestende brand in centrum Arnhem





NIJKERK | KOOTWIJKERBROEK - De brandweerkorpsen van Nijkerk en Kootwijkerbroek hebben donderdag meegeholpen in de bestrijding van een grote brand in het centrum van Arnhem.

Brandweer Nijkerk laat weten: "Momenteel assisteren wij met één ploeg in Arnhem in verband de zeer grote brand in de binnenstad. Samen met korpsen uit de wijde omgeving proberen wij de brand te bestrijden."

Historische panden vatten vlam

In de nacht van woensdag op donderdag brak een grote brand uit in de Jansstraat in Arnhem. De brand begon bij een winkelpand van SoLow en sloeg over naar meerdere historische panden en woningen. Een groot deel van het centrum is afgesloten.

Meer dan 150 brandweerlieden werden ingezet om de brand te bestrijden, maar konden de panden niet betreden vanwege instortingsgevaar. Meerdere gebouwen worden als verloren beschouwd. Bij de brand kwam asbest vrij, en er werd een NL-Alert verstuurd om bewoners te waarschuwen ramen en deuren gesloten te houden.