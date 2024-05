Geschreven door Eljakim Doorneweerd

30 mei 2024 12:30

Brug Barneveldse Beek wordt vervangen



De brug over de Barneveldse Beek. Foto: gemeente Barneveld



BARNEVELD - De brug over de Barneveldse Beek in de Lunterseweg wordt vervangen. Uit eerdere inspecties blijkt dat de schades aan de brug niet te herstellen zijn met onderhoudswerkzaamheden. De brug is niet sterk genoeg voor zwaar verkeer. Daarom wordt de brug vervangen. De voorbereidende werkzaamheden starten 10 juni. Dit heeft gevolgen voor het verkeer.

Hieronder een overzicht van de werkzaamheden. Van 10 juni tot en met 28 juni (3 weken)

Werkzaamheden door Vitens en KPN. Tijdens de werkzaamheden is een rijbaan afgesloten. Beperkt verkeer mogelijk vanuit éénrichting. Er worden omleidingsborden geplaatst. 22 juli tot en met 2 augustus (2 weken)

De aannemer voert voorbereidende werkzaamheden uit. Een zijde van het fiets- en voetpad wordt afgesloten. Fietsers en voetgangers worden omgeleid. 5 tot en met 24 augustus (3 weken)

De brug wordt vervangen. Gelijktijdig voeren we onderhoudswerkzaamheden uit aan het asfalt van de Lunterseweg. De weg is deze periode volledig afgesloten. Verkeer wordt omgeleid.