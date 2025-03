Geschreven door Omroep Gelderland

28 maart 2025 9:30

Brute en bizarre overval: slachtoffer krijgt klauwhamer in gezicht





NIJKERKERVEEN - Twee jonge mannen stormden midden februari vlak voor sluitingstijd een tankstation in Nijkerkerveen binnen. Op camerabeelden is te zien dat ze dan een klauwhamer en een mes bij zich hebben en dreigend tekeer gaan. De overval duurt nog geen minuut, maar laat diepe sporen na bij de slachtoffers. De politie vraagt nu om tips.

Het is kwart voor negen in de avond van zaterdag 15 februari. Bijna sluitingstijd bij een tankstation aan de Amersfoortseweg in Nijkerkerveen. De medewerkster is bezig met de laatste klusjes, haar vriend staat naast haar. Dan gaat de deurbel. Twee jonge mannen lopen binnen. Een van hen zwaait met een klauwhamer, de ander heeft een groot mes. Ze zijn opgefokt en eisen direct geld. De vrouw krijgt de kassalade niet open. De spanning is te hoog, en dan gaat het mis.

Klappen, geschreeuw en een snelle vlucht

De overvallers slaan met het mes op de toonbank en duwen en schoppen de slachtoffers. De vrouw krijgt de klauwhamer in haar gezicht en raakt gewond aan haar hand. Ze moet later naar de eerste hulp. Haar vriend krijgt een harde trap voordat de overvallers het op een rennen zetten. Binnen een minuut zijn ze weer weg. Ze vluchten via de bushalte bij de rotonde en pakken daar een fatbike. Ze rijden onder de rotonde door, slaan linksaf richting het Corlaer College in Nijkerk en verdwijnen via het Corlaerpad.

Eén dader opgepakt, wie is de ander?

Eén van de daders – de jongen met de klauwhamer – is inmiddels gepakt. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Nijkerk. Zijn gezicht is al geblurd in de beelden. De politie wil nu weten wie de tweede dader is. Hij droeg donkere kleding en had een opvallende rugtas met camouflageprint bij zich. Beide jongens kwamen op een fatbike. Mogelijk herken jij deze tweede verdachte aan zijn houding, zijn ogen of postuur.

De route van de daders loopt dwars door de wijk Corlaer in Nijkerk. Woon je daar en heb je camerabeelden van zaterdag 15 februari, iets 20.45 uur? Check dan of je de fatbike en de jongens op beeld hebt.

Bekijk hier de beelden: