Geschreven door Jarno van de Bor

6 maart 2025 14:49

Burgemeester Van der Tak bezoekt Taalcafé in Voorthuizen





VOORTHUIZEN – Burgemeester Jacco van der Tak heeft woensdagochtend een bezoek gebracht aan het Taalcafé in Voorthuizen. Dit initiatief van het Taalhuis Barneveld biedt anderstaligen de kans om in een informele setting de Nederlandse taal te oefenen.

Tijdens zijn bezoek sprak de burgemeester met deelnemers en vrijwilligers. Hij luisterde naar hun ervaringen en hoorde hoe het Taalcafé hen helpt bij het leren van de taal en het vergroten van hun zelfvertrouwen. Veel deelnemers gaven aan dat het beter spreken van Nederlands hen helpt om actiever mee te doen in de samenleving.

Wekelijkse bijeenkomsten

Het Taalcafé wordt wekelijks georganiseerd in Voorthuizen en Barneveld. Vrijwilligers begeleiden de bijeenkomsten en zorgen ervoor dat de gesprekken in een ontspannen sfeer verlopen. Iedereen die wil oefenen met Nederlands is welkom om mee te doen.