Carillon Nijkerk bezoeken? Dat kan!





NIJKERK - Op vrijdag 21 juni organiseert de afdeling Gelderland van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici (KVOK) een excursie naar de Grote Kerk van Nijkerk. Deelnemers wacht eerst een torenbeklimming met een bezoek aan het carillon. Het tweede deel van de avond kan men het kerkorgel bespelen en beluisteren. De aanvang van de excursie is 18.30 uur.

Onder leiding van stadsbeiaardier Boudewijn Zwart bestijgen de deelnemers de ruim 180 treden van de Nijkerkse kerktoren. Op zo’n 40 meter hoogte is het stokkenklavier te vinden waarop de beiaardier het klokkenspel bespeelt. Het carillon van Nijkerk stamt grotendeels uit 1777. De klokken werden gegoten door Andreas Jozef van den Gheyn. Het carillon is in de loop der jaren uitgebreid en telt nu 51 klokken. Boudewijn Zwart zal hier het een en ander over vertellen en het carillon demonstreren.

Terug op de begane grond is er een koffiepauze, waarna de deelnemers het orgel in de kerk kunnen bespelen en/of beluisteren. Een korte inleiding over de geschiedenis van het orgel wordt verzorgd door de orgelcommissie van de Grote Kerk. Het instrument telt 23 registers, verdeeld over hoofdwerk, rugwerk en pedaal. Het werd in 1756 gebouwd door Matthijs van Deventer. De orgelkas heeft uitbundig houtsnijwerk in rococo-stijl en is vervaardigd door Andries van Bolder.