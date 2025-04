Geschreven door Eef van Bommel | Omroep Gelderland

3 april 2025 12:26

'Code paars' voor hooikoorts: deze tips helpen





VELUWE RANDMEER - Een beruchte boom met witte bast staat in bloei. Dit weekend is er kans op 'code paars', de hoogste hooikoortswaarschuwing. Jeukende ogen, gesnotter en andere hooikoortsklachten verminderen? Het Rode Kruis geeft 10 handige tips bij pollenproblemen.

De kleine, groene slingers van de berk - 'katjes' genoemd - staan in bloei. Samen met een hoop zon en hoge temperaturen verspreiden meer bomen hun pollen. De kans op hooikoortsklachten neemt deze week toe, waarschuwt Weerplaza. "De berken staan op knappen vanwege het warmere weer."

Gelderland de dupe

"De afgelopen dagen waaide Duitse pollen met de oostenwind naar de provincie. En nu gaan de berken hier zelf bloeien", weet de weerman. Weerplaza verwacht een piek in het weekend. Dan kan code paars gaan gelden, de hoogste waarschuwing. "Een soort code rood voor pollen."

Onze provincie heeft een zeer ongunstige ligging voor de vele snotteraars. Gelderland krijgt eerst de volle laag pollen vanuit het noorden van het land, waar voorjaarsbloeiers het eerst tot bloei komen. En daarna de volle laag vanuit Limburg, weet bioloog Maurice Martens van onder meer de website Pollennieuws.

10 tips tegen hooikoorts

Omdat het klimaat verandert en het steeds warmer wordt, begint het pollenseizoen steeds vroeger en duurt het langer. De berken staan eerder dan normaal in bloei, weet Weerplaza. "De winters zijn zachter, de natuur bloeit twee weken eerder dan vijftig jaar geleden. Zo rond kerst hebben mensen al last van de eerste hazelaars. Vorig jaar waren de berken nog vroeger van de partij, drie weken eerder dan nu. Dat heeft alles te maken met klimaatverandering"

Het Rode Kruis geeft handige tips bij pollenproblemen:

1. Lucht je huis in de ochtend

Zet vroeg op de dag de ramen open. Door de dauw blijven pollen aan de grond plakken. Later op de dag waaien ze juist naar binnen.

2. Smeer vaseline onder je neus

Een beetje vaseline onder je neus werkt als een pollenval. Simpel én effectief.

3. Draag een grote (sport)bril

Zo’n bril houdt pollen uit je ogen en voorkomt irritatie.

4. Laat de was binnen drogen

Pollen zetten zich vast op natte was. Hang je kleding dus binnen op.

5. Douche ’s avonds

Spoel pollen van je huid en haar voordat je gaat slapen. Zo houd je je bed fris en je neus rustiger.

6. Eet wat kurkuma

Kurkuma werkt als een natuurlijke antihistamine. Een theelepel per dag (door je thee of je eten) kan al helpen.

7. Neem honing van de lokale imker

Een paar theelepels honing per dag helpt je wennen aan lokale pollen. Let op: kies wel voor honing uit je eigen regio.

8. Check het weer en de hooikoortsradar

Bij droog en winderig weer is het slim om binnen te blijven. Regent het bijna? Wacht die bui af en ga daarna pas naar buiten. De lucht is dan schoner.

9. Vermijd prikkende stoffen

Sigarettenrook, parfum, haarlak, chloor of ammoniak verergeren je klachten. Ook sterk geurende bloemen kunnen hooikoorts triggeren.

10. Onderzoek voor welke pollen jij allergisch bent

Nederland telt 4 miljoen mensen die last hebben van hooikoorts. Maar die hebben niet allemaal dezelfde allergie. Zeker 15 tot 20 procent van de Nederlanders is allergisch voor pollen van verschillende bomen en planten, zoals de berk maar ook gras. Reageer je op berken, grassen of juist kruiden? Als je weet wat jou prikkelt, kun je de klachten gerichter aanpakken – en bijvoorbeeld bepaalde plekken vermijden.

Weersverwachting: minder pollen

Vanaf het weekend kunnen we de piek verwachten, volgens de weerman. Dan draait de wind naar het noorden en wordt het wat kouder. Er zijn dan ook meer wolken. De hooikoortsklachten verdwijnen niet, maar aan de kust bloeien de berken later en daardoor zweven er ook minder pollen landinwaarts, richting Gelderland.