24 mei 2024 19:47

Coen verbreekt eigen record frikandellen eten en is opnieuw kampioen van Nijkerk





NIJKERK – Er staat een rij tafels klaar in Sportcafé Watergoor. De stoelen eromheen zijn gevuld met 12 mannen die eruit zien alsof ze wel iets te eten lusten. Op een hoge tafel iets verderop staat een zilveren warmhoudbak bomvol versgebakken frikandellen die erop wachten om verslonden te worden.

Om 18.00 uur precies geeft café-eigenaar Marc van den Akker het startschot en reiken de hongerige handen naar de ‘lange lummels’, zoals een van de deelnemers ze liefkozend noemt. De tweede editie van de Nijkerkse frikandelleneetwedstrijd is begonnen.



Spelregels

De regels zijn simpel. De deelnemers krijgen een half uur om zoveel mogelijk frikandellen naar binnen te werken. Ze mogen daarbij gebruikmaken van saus om de snacks makkelijker weg te werken. Komen ze eerder dan gepland weer naar buiten? Dan heb je pech en lig je uit de wedstrijd.

Verschillende tactieken

De tactieken van de deelnemers zijn verschillend. Enkelen kiezen ervoor om snel zoveel mogelijk te eten. “Zo heb je al veel binnen voordat je je vol begint te voelen.” Anderen kiezen weer voor een rustigere maar geleidelijke aanpak. “We bekijken het gewoon per frikandel”, aldus een deelnemer.



Organisator Marc van den Akker legt de spelregels uit. Foto: VRMG





Topfavoriet



Coen de Ruiter was bij voorbaat de grote topfavoriet voor de eindzege. Tijdens de eerste editie wist hij de meeste frikandellen naar binnen te werken en kondigde al aan om zijn titel bij de volgende editie te verdedigen. Ditmaal werd het een stuk spannender. De Ruiter hield vast aan zijn tactiek van vorig jaar, zo snel mogelijk beginnen. Hierdoor pakte hij een flinke voorsprong maar het tempo nam flink af bij frikandel nummer 18, een evenaring van zijn vorige record.

Spannend tot de laatste seconde

Luuk, de grote concurrent, koos de tegenovergestelde tactiek. Hij at in een rustig maar gestaag tempo door en kwam stapje voor stapje dichterbij. Zo ontstond een 18-18 stand met nog enkele seconden op de klok. Het was echter Coen die met een uiterste krachtsinspanning nog een halve naar binnen wist te krijgen. Met 18,5 frikandel in een half uur kroonde hij zich opnieuw tot de frikandellenkampioen van Nijkerk.



Luuk, aangemoedigd door zijn kleindochter, komt dicht bij de overwinning. Foto: VRMG





Talent



Naar eigen zeggen ontdekte Coen zijn talent toen hij met zijn vrienden ging oefenen voor de eerste frikandelleneetwedstrijd. “We hadden twee grote dozen frikandellen gekocht om te kijken hoeveel we konden eten. Toen we er allemaal twaalf op hadden en ik nog wel honger had keken mijn vrienden me gek aan. Toen besefte ik dat ik over bijzondere kwaliteiten beschik.”

Prijs

Of hij zijn titel volgend jaar opnieuw gaat verdedigen laat hij nog in het midden. “Ik zie het wel”, antwoordt hij desgevraagd. In ieder geval heeft hij na vandaag een extra beker voor in zijn prijzenkast en mag hij een keer gratis komen eten in het sportcafé.



Coen op weg naar titelprolongatie. Foto: VRMG





Hand opsteken betekent meer frikandellen vragen. Foto: VRMG





Het tempo ligt hoog dus er wordt druk gebakken. Foto: VRMG