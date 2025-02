Geschreven door Jette Bokkers

24 februari 2025 13:09

Dames Flevo verliezen inhaalwedstrijd





NIJKERK - Afgelopen zaterdag hadden de dames van Flevo een inhaalwedstrijd op het programma. Dit keer kwam het tweede damesteam van ZV Utrecht op bezoek.

De eerste periode was het vooral aftasten, waarbij de Nijkerkse dames bijna overzwommen werden door de dames uit Utrecht wat ook uitte in verschillende tegendoelpunten. Met een mooie aanval van Lara van de Vliert belandde het enige doelpunt van Nijkerkse kant in de kruising.

Snelle contra's

Door de snelle contra’s wisten de tegenstanders in de tweede periode uit te lopen tot een stand van 1-9. Het was weer van de Vliert die in de derde periode een goed uitgespeelde man meer wist binnen te schieten. Vera Molan wist het derde doelpunt op haar naam te zetten waardoor de uiteindelijke stand met 3-11 bezegelde. De Nijkerkse dames hebben een weekje vakantie, waarna ze op 8 maart mogen afreizen naar Hoorn. Om het op te nemen tegen ZV de Bron in Hoorn.

Doelpunten: Lara van de Vliert (2) en Vera Molan (1).