Geschreven door Tom Lohuis

3 maart 2025 15:02

Dankzij belangrijke overwinning in Krommenie eindigt Sparta/Djops als vierde





NIJKERK - Na een rustperiode van twee weken mocht het vlaggenschip van korfbalvereniging Sparta/Djops afreizen naar Krommenie voor de return tegen Furore. Waar de eerdere ontmoeting dit seizoen in een gelijkspel eindigde, waren beide ploegen erop gebrand om dit keer een duidelijke winnaar te bepalen. Dit was tenslotte de wedstrijd om de vierde plek.

Dat Furore en Sparta/Djops aan elkaar gewaagd waren, bleek in het eerste deel van de wedstrijd. Beide ploegen wisten de korf gemakkelijk te vinden en hielden de stand in evenwicht tot 4-4. Tom Lohuis gaf de Spartanen met twee opeenvolgende doelpunten een voorsprong. Ook de dames droegen hun steentje bij: Mirjam Top, Siobhan Vedder en Linda Muis-van Deuveren zorgden ervoor dat de ruststand op 7-9 werd bepaald.

Tegendoelpunten na rust

In de tweede helft kreeg Sparta/Djops vier tegendoelpunten op rij, waardoor de voorsprong verdween en de Nijkerkers in de achtervolging moesten. Jarno van de Bor, die de plek van Pim van Ramshorst innam, opende de achtervolging. Nikki van Steeg en de sterk invallende Coen van den Bosch brachten de stand vervolgens op 11-14.

Tijdens een time-out benadrukte Sparta-coach Brenda Voortman dat het team de voorsprong moest behouden. “We zijn goed genoeg om de voorsprong te pakken, nu moeten we laten zien dat we volwassen genoeg zijn om de wedstrijd over de streep te trekken!” aldus Voortman. Voor de grote groep meegereisde supporters wist Siobhan Vedder uiteindelijk de wedstrijd af te sluiten met de 15-17.

Vierde plek

Dankzij deze overwinning op directe concurrent Furore eindigt Sparta/Djops definitief als vierde in de competitie. Er resten nog twee wedstrijden, waarvan de eerstvolgende op 8 maart 2025 tegen DTS uit Enkhuizen. Deze wedstrijd begint om 20:50 in Sporthal Watergoor.

Doelpunten Sparta/Djops: Nikki van Steeg 3, Linda Muis-van Deuveren 3, Siobhan Vedder 2, Sem Vreekamp 2, Tom Lohuis 2, Mirjam Top 2, Coen van den Bosch 2, Jarno van de Bor 1.