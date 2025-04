Geschreven door Jarno van de Bor

11 april 2025 18:53

De allerlaatste keer Elephant Parade olifanten bewonderen in Nijkerk





NIJKERK – In de tuin aan de Schremmersteeg 5 in Nijkerk vond vrijdagmiddag een kleurrijke afsluiting plaats van de Elephant Parade. Bedoeld voor kinderen werd daar een eigen slotfeest georganiseerd. Vorige week vond het officiële slotfeest voor volwassenen plaats met een feest op Landgoed De Salentein.

De kinderafsluiting vormde het sluitstuk van de Elephant Parade in de gemeente Nijkerk. De afgelopen weken stonden overal in de gemeente beschilderde olifantenbeelden, gemaakt door kunstenaars. Het doel van de parade was om kunst en bewustwording over natuur en dier in de openbare ruimte te brengen.

Winnaars

De olifanten van de route stonden vrijdagmiddag uitgestald op het erf van de woonboerderij van Elephant Parade organisatoren Arne Hak en Nicole des Bouvrie. Ook werden de winnaars van de speurtocht en de kleurplatenactie bekendgemaakt.