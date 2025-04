Geschreven door Kees van den Heuvel

7 april 2025 11:59

Derde nederlaag op rij voor Veensche Boys





NIJKERKERVEEN - Veensche Boys piept en kraakt aan alle kanten na opnieuw een domper in de Eerste Klasse F. De 4-2 nederlaag tegen Victoria betekende zaterdag 5 april zelfs de derde nederlaag op rij voor de ploeg uit Nijkerkerveen. De ploeg van hoofdtrainer Peters is daardoor nog maar vijf punten verwijderd van de fatale streep die Veensche Boys mogelijk kan veroordelen tot het spelen van promotie/degradatie-wedstrijden.

Tijdens het duel in Nieuw Loosdrecht, dat een half uur te laat begon, ging Victoria gelijk opportunistisch van start. Binnen vier minuten tijd stond de teller met kansen al op drie, waarvan de laatste werd verzilverd door Marouan Halouchi die oog in oog met doelman Bosman keihard inschoot.

Op de slachtbank

Even later stond ook de 2-0 op het scorebord na een omhaal van Benjamin Wade. Veensche Boys, dat speelde met een extra verdediger, lag nadrukkelijk op de slachtbank en was rijp om met grote cijfers opgerold te worden. Victoria pakte echter niet door en het lukte Veensche Boys om zich weer in de wedstrijd te spelen.

Het was nota bene de verdediging van Veensche Boys die het doel wist te vinden. Eerst was het Alwin van Domselaar die de bal hoog in de nok schoot en daarna Steven van Zanten die Veensche Boys via een kopbal weer langszij zag komen. Onder toeziend oog van oud-trainer Erik Assink herwon Veensche Boys aan zelfvertrouwen. Jurre van den Brom en spits Corné Parol (kopbal over) hadden zelfs de gelegenheid om de marge namens Veensche Boys uit te breiden, maar zij verzaakten.

Meerdere erkennen

In plaats daarvan vielen de goals alsnog aan de kant van de thuisploeg. Via Hessel Witkop en nogmaals Benjamin Wade moest Veensche Boys haar meerdere erkennen in het kwalitatief betere Victoria dat door de zege en het verlies van Putten weer helemaal in de race is voor het kampioenschap.