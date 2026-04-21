Deze bunker uit de Tweede Wereldoorlog is nu een monument

NIJKERK - De gemeente Nijkerk heeft de bunker uit de Tweede Wereldoorlog in woonwijk Het Spaanse Leger aangewezen als gemeentelijk monument.

Het bouwwerk hoorde bij de Duitse Pantherstellung. Dat is een Duitse verdedigingslinie uit de Tweede Wereldoorlog die van Nijkerk tot Emmerich liep. De bunker is gemaakt van zo’n 600 kubieke meter beton en heeft muren van twee meter dik. Hij werd snel gebouwd, met hulp van dwangarbeiders.

Herinnering aan de oorlog

Wethouder Mariëlle Broekman-van der Pers noemt het een "tastbare herinnering aan een belangrijke periode in onze geschiedenis". Rond de bunker komt een speelplek voor kinderen. Zo kunnen zij spelen en tegelijk leren over de geschiedenis en vrijheid.

Omwonenden hebben meegedacht over de plannen. De gemeente heeft geld gereserveerd voor onderhoud en ontwikkeling. Dankzij de monumentstatus zijn er ook kansen voor extra subsidies.