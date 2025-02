Geschreven door Jarno van de Bor

20 februari 2025 11:50

Deze maatregelen neemt de gemeente Nijkerk tegen ganzenoverlast in het stadspark





NIJKERK - Het is inmiddels een vertrouwd gezicht in het centrum van Nijkerk: de troep ganzen die rondscharrelt in het gebied rond de vijver in het stadspark. Voor de één een vrolijk gezicht, voor de ander een grote ergernis. Naast hun olijke gewaggel zorgen ze regelmatig voor oponthoud op de weg en is de stoep regelmatig bezaaid met uitwerpselen.

Voor Peter Collignon van de Lokale Partij was met name dit laatste gegeven de reden om vragen te stellen aan het college. Volgens de fractievoorzitter zijn de openbare ruimtes bij het stadspark slecht toegankelijk vanwege de gladheid die de uitwerpselen veroorzaken en is er gevaar voor letsel bij voetgangers.

Geen sprake van slechte toegankelijkheid

Het college antwoorde daarop: "Het is bekend bij het college dat er ganzen en andere vogels in het stadspark verblijven. Er is geen sprake van een slecht toegankelijke openbare ruimte door gladheid van uitwerpselen van ganzen en andere vogels."

Ook vindt het college niet dat er sprake is van risico op letsel bij voetgangers. De gemeente geeft aan alleen in te grijpen als er onveilige verkeerssituatie ontstaat. De gemeente verstaat hieronder een situatie waarbij grote aantallenganzen zich op een openbare weg bevinden waar de toegestane snelheid 50 km per uur of hoger is.

De ganzen nemen regelmatig deel aan het verkeer. Tekst gaat verder onder de video.



Meldingen van overlast

Een andere reden voor maatregelen is als er een risico voor de volksgezondheid ontstaat. Bijvoorbeeld door besmettelijke ziektes die vooral bij vogels voorkomen, zoals vogelgriep of botulisme. Ook hiervan is volgens de gemeente op dit moment geen sprake.

Volgens de gemeente zijn er in 2024 achttien meldingen binnengekomen over overlast door ganzen. Het beheerteam monitort wekelijks de plekken waar de dieren zich ophouden. “De daaruit voortkomende werkzaamheden worden binnen een week uitgevoerd. Gevaarlijke situaties worden direct aangepakt,” aldus de gemeente.

Maatregelen

Wel neemt de gemeente extra maatregelen om het gebied toegankelijk te houden. Om de overlast te verminderen, worden stoepen extra schoongemaakt en overlastlocaties geïnventariseerd. Ook overweegt de gemeente het stadspark aan te wijzen als losloopgebied voor honden, zodat ganzen minder snel in dat gebied verblijven.

Om een snelle groei van de populatie te voorkomen, verwijdert of schudt de gemeente een deel van de eieren van broedende ganzen. Dit gebeurt volgens een vastgesteld werkprotocol. Het vangen en verplaatsen van ganzen is wettelijk niet toegestaan. In uitzonderlijke gevallen kunnen ganzen op 'diervriendelijke wijze' worden gedood.

Geen aanvullend beleid

De gemeente ziet geen reden voor aanvullend beleid en verwijst naar bestaande wet- en regelgeving van de provincie Gelderland. Wel benadrukt zij dat preventieve maatregelen de voorkeur krijgen. Voorlopig blijft de gemeente dus vooral inzetten op monitoring en schoonmaak.