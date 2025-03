Geschreven door Anton Adelaar | Omroep Gelderland

17 maart 2025 12:46

Deze natuurgebieden zijn (deels) afgesloten vanwege het broedseizoen



Broedseizoenafsluiting Kootwijkerzand. Foto: Staatsbosbeheer



VELUWE RANDMEER - Wie de komende tijd eropuit wil in de natuur, opgelet: het broedseizoen is begonnen. Dieren dienen in die periode met rust gelaten te worden en sommige gebieden in de natuur zijn afgesloten. Hier lees je welke dat zijn en wat je als natuurbezoeker wat je kunt doen om de natuur niet te verstoren.

Daarvoor waarschuwt Naomi Persoon, woordvoerder van Natuurmonumenten. "Er zijn nu veel vogels en andere dieren die partners zoeken, eieren leggen en baby's krijgen. Die hebben rust nodig. Maar mensen verstoren dat per definitie." Bang voor honden

Ze spreekt vooral hondeneigenaren erop aan. "Honden zijn natuurlijk ook dieren. Maar dieren in de natuur zijn honden niet gewend. Ze zijn er bang voor, rennen weg en verlaten daardoor hun nesten. Dat zie je vaak bij een ree. Die schrikt van een hond en rent vervolgens tegen een hekwerk of prikkeldraad aan." Haar oproep is dan ook: "Houd je hond dichtbij en verlies 'm niet uit het oog." Verder roept Persoon op om wilde dieren of eieren niet aan te raken. "Als je ze aanraakt, krijgen jonge reetjes een andere geur. De ouder, dus moeder en/of vader, ruikt dan iets anders en verlaat de ree. Hetzelfde geldt voor vogels. Als iemand een ei aanraakt, komt er een vreemde geur van het ei. De ouder verlaat dan het nest." Kraamvisite

Het broedseizoen is zaterdag begonnen en duurt tot ongeveer half juli. Met de campagne 'Kraamkamer van Moeder Natuur' geven Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en De Landschappen voorlichting over het broedseizoen. "Als bezoeker blijf je natuurlijk gewoon welkom in de prachtige natuur en dus ook in het broedseizoen. Zie het als een kraamvisite", schrijft Staatsbosbeheer op de website. "Wie op kraamvisite gaat, moet weten dat rust, hygiëne en een beetje afstand belangrijk zijn voor het kersverse gezin. De kraamkamers van Moeder Natuur vragen om exact hetzelfde." In veel gebieden hangen daarom vanaf deze week weer borden, spandoeken of posters met de tekst ‘Welkom in de kraamkamer van Moeder Natuur’. Deze Veluwse natuurgebieden zijn (deels) afgesloten

Voor het tweede jaar zijn Kootwijkerzand en Stroese Heide gedeeltelijk afgesloten. Daar leven vooral grondbroedende vogels die afhankelijk zijn van heide of stuifzand en optimale rust nodig hebben om te broeden. Kwetsbare vogels zoals de nachtzwaluw, boomleeuwerik en tapuit leven in deze gebieden. Staatsbosbeheer maakte een kaart met toegankelijke wandelroutes tijdens het broedseizoen.