Geschreven door Patrick Kelderman | Jarno van de Bor

11 februari 2025 17:15

Deze restaurants uit de regio zijn opgenomen in de nieuwe Gault&Millau gids





VELUWE RANDMEER - Elf restaurants uit de VRMG-regio zijn opgenomen in de Gault&Millau gids 2025. Hierin staat een overzicht van de beste restaurants in Nederland. In Tivoli Vredenburg in Utrecht werd maandag 10 februari een feest georganiseerd voor genodigde restaurateurs en liefhebbers.

De hoogste score in de regio is voor 't Nonnetje, het bekende restaurant van chef-kok Michel van der Kroft. Het Harderwijkse restaurant ontving een score van 18 van de 20 punten. De restaurants Basiliek (Harderwijk) en Het Roode Koper (Ermelo) completeren de regionale top 3.

Nieuwkomers

Nieuw in de gids voor 2025 zijn restaurant Maan en Portillo Bodega, beiden uit de gemeente Nijkerk. Het in Appel gelegen restaurant Maan is nog niet heel lang open, maar gooit al hoge ogen in de wereld van de gastronomie. Sinds de opening op het terrein van het ouderlijk huis aan de Kamersteeg, in april 2022, is de Barneveldse ondernemer Alexander van Maanen eigenaar van het restaurant.

Ook Bodega Portillo is voor het eerst terug te vinden in de gids. Het restaurant, naast De Salentein, staat bekend om de snelle en toegankelijke Zuid Amerikaanse keuken. Chefkok Rik Jansma en zijn team zijn er verantwoordelijk voor het menu, dat zich met nadruk richt op rundvlees en eigen wijnen.

Bekijk hieronder de restaurants uit de regio die zijn opgenomen in de Gault&Millau gids 2025.

Restaurant Gemeente score 't Nonnetje Harderwijk 18/20 Basiliek Harderwijk 15,5/20 Het Roode Koper Ermelo 15/20 Caert Harderwijk 13,5/20 Savage Harderwijk 13,5/20 Maan* Nijkerk 13/20 Ratatouille Harderwijk 13/20 De Salentein Nijkerk 13/20 Achter de Poorte Elburg 12,5/20 Bodega Portillo* Nijkerk 12,5/20 Het Sluishuys Nijkerk 12,5/20

*Nieuwkomer in de gids

Over Gault&Millau

Deze gids wordt sinds 1969 uitgegeven door een Frans bedrijf en is bedacht Henry Gault en Christian Millau. Inmiddels wordt deze gastronomiegids in meerdere landen uitgegeven en sinds 2008 ook in Nederland. Net zoals de bekende Michelingids, kunnen restaurants in de Gault&Millau ook een score verkrijgen. Deze start met tien punten en kan tot twintig punten op lopen. Naast een beoordeling, worden er ook eervolle vermeldingen uitgeschreven.