Geschreven door Jeannet van Elst

24 mei 2024 14:11

Districtsfinales schoolvoetbal bij OWIOS



Deze foto is ter illustratie (schoolvoetbal bij VSCO). Foto: VSCO '61

OLDEBROEK - Woensdagmiddag 29 mei worden de districtsfinales schoolvoetbal van het district Oost van de KNVB bij OWIOS gespeeld. Maar liefst 28 ploegen zullen hun opwachting maken deze middag in Oldebroek. De ploegen die meedoen hebben eerder al de lokale en regionale toernooien gewonnen. De ploegen komen uit Gelderland en Overijssel.

Van Harderwijk tot Vriezenveen en van Winterwijk tot Deventer, overal komen de scholen vandaan. Er wordt gestreden in vier verschillende categorieën: Jongens Groep 7/8, Meisjes groep 7/8, Jongens groep 5/6 en Meisjes groep 5/6. De eerste wedstrijden beginnen om 14.00 uur en rond 17.45 uur is het toernooi afgelopen en volgt de prijsuitreiking.

In heel Nederland worden 6 districtsfinales gespeeld. De winnaars van deze districtsfinales mogen op de KNVB Campus in Zeist gaan uitmaken wie zich uiteindelijk Nederlands kampioen schoolvoetbal 2024 mag noemen.



Een ieder is van harte welkom om een kijkje te komen nemen op het sportpark deze middag.