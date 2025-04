Geschreven door Daniël Mulder

11 april 2025 8:01

Dit is de oorsprong van onze migratiezorgen





NIJKERK - De voorjaarsdagen volgen elkaar in rap tempo op. Lentebloesem laat de lanen leven en de eerste citroenvlinders cirkelen speels rond. Naarmate de dagen vorderen, komen we steevast dichterbij misschien wel de grootste opdracht voor de gemeente van dit jaar: de opening van het eerste asielzoekerscentrum in de zomer. De opvang van asielzoekers gaat in het hele land gepaard met zorgen en welwillendheid, ook in Nijkerk. Waar komen deze gemengde gevoelens vandaan?

“Zwart graag”, In het buurthuis van Paasbos wordt de eerste koffie gezet. De vlucht van dezelfde houtduif is zichtbaar door het raam. De waan van de dag wordt besproken onder het verouderde volk: “Het wordt hier steeds drukker he”, roept iemand. “Ja, maar kijk eens naar die massa’s mensen die ons land binnenkomen”, zegt een ander. De ouderen knikken instemmend. “Het lukt die Faber (red. PVV-Minister Marjolein Faber van Asiel & Migratie) maar niet om dat tegen te gaan”, wordt vervolgd. “Maar”, zegt een van de ouderen, “ze doet wel gewoon haar best hè.” “Dat is zo”, is de conclusie.

Een houtduif kan het niet laten om haar vleugels uit te slaan. Zoef! Zo van een lantaarnpaal langs het winkelcentrum naar de kleine plataan tegenover. Met deze lukrake en bovenal ogenschijnlijk panische vlucht schrikt ze de huismussen af die de plataan eigen dachten te hebben gemaakt. De spelende kinderen rennen in veelvoud door de wijk. Ook de fatbike heeft Paasbos bereikt, alhoewel dat niet zo moeilijk is met zulke snelheden. (Fauna-)activiteit duidt op een levendige leefomgeving, en in zo’n omgeving maakt men zich druk om uiteenlopende zaken, ook hier in Paasbos.

Er worden op dit moment geen asielzoekers opgevangen in Nijkerk, maar dat zit er wel aan te komen: “De gemeente Nijkerk werkt aan vier kleinschalige opvanglocaties voor asielzoekers. Deze locaties bieden plaats aan 278 asielzoekers, verspreid over de gemeente”, geeft de gemeente aan. De eerste locatie, aan de Beurtschipper 3, is klaar voor gebruik in juli dit jaar. In december daaropvolgend opent de tweede locatie aan de Nijverheidsstraat 7. Later volgen er nog twee.

Statushouders, asielzoekers en Oekraïners

Sinds mei 2024 bood de gemeente Nijkerk wel ruimte aan 40 statushouders. In 2025 moet de gemeente in totaal 66 statushouders huisvesten. Ook biedt Nijkerk onderdak aan ongeveer 240 Oekraïense vluchtelingen in speciale chalets. Er wonen op dit moment ruim 45.000 mensen in Nijkerk, dus een groep van 66 statushouders en 240 Oekraïners betreft ongeveer 0,68 procent van de totale bevolking.