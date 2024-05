Geschreven door Eljakim Doorneweerd

24 mei 2024 16:00

Een weekend bomvol activiteiten in de regio, kijk hier wat er bij jou te doen is





VELUWE RANDMEER – Er staan dit weekend veel activiteiten op de planning in de regio. Kijk hier welke activiteit er bij jou te doen zijn! Van schapen scheren tot een open dag bij het gemeentehuis. En van wijn drinken tot hardlopen, er is genoeg te beleven.

Hieronder een overzicht van alle activiteiten.

Nunspeet

Op zaterdag 25 mei kan iedereen die dat wil een kijkje nemen achter de schermen van de gemeente Nunspeet. Een leuke en laagdrempelige manier om kennis te maken met de veelzijdige taken van de gemeente op het gebied van sport, onderwijs, zorg, gezondheid, verkeer, openbare ruimte en nog veel meer.

Van 10.00 tot 14.00 uur is er in het gemeentehuis en buiten op het marktplein van alles te doen. Ook aan de jongste inwoners is gedacht: stap eens in de veegwagen, maak je eigen rijbewijs of klim op de stoel van de burgemeester. Voor iedereen de geïnteresseerd is om te werken bij de gemeente staat het team HR en de directie klaar.

Locatie: Gemeentehuis Nunspeet, Markt 1, 8071 GJ Nunspeet

Meer informatie is hier te vinden.



Op zaterdag 25 mei houdt gospelkoor Yadah een concert ter ere van hun 1-jarige bestaan in de Nederlandse Gereformeerde Kerk ‘De Brug’. Medewerking wordt verleend door: Eddy van’t Hof (piano), Carina Petersen-Bossenbroek (panfluit) en Eline Pierik (cello).



Locatie: De Brug, Meester Drostweg 10, 8071 HE Nunspeet

Meer informatie is hier te vinden.



Op zaterdag 25 mei is er een avondvullend programma met als thema ABBA in de Veluvine. Verschillende groepen, verenigingen uit Nunspeet doen mee. Het organiserende koor is Projectkoor Canto Felice. Verder zullen het Nunspeets Kleinkoor, het Vierhouterkoor, een kindergroep en dansschool Idance een bijdrage leveren. Vooraf, in de pauze en na afloop kan er met ABBA nummers worden meegezongen en gedanst!



Locatie: Veluvine,F.A. Molijnlaan 186, 8071 AK Nunspeet

Meer informatie is hier te vinden.



Op zaterdag 25 mei is er een Boekenmarkt bij Het Venster. Op de boekenmarkt zijn boeken voor jong en oud te vinden.



Locatie: Elburgerweg 15, Nunspeet

Meer informatie is hier te vinden.



Op zaterdag 25 mei houdt Stichting Vrienden van Molen de Duif een kofferbakverkoop naast Molen de Duif in Nunspeet. Iedereen krijgt de gelegenheid om rondom de molen zijn of haar waren aan de man te brengen.



Locatie: Molen De Duif, Molenweg 91, 8071 TJ Nunspeet

Meer informatie is hier te vinden.

Op zaterdag 25 mei is er een Boer'n lentefair in Nunspeet. Het publiek wordt getrakteerd op een dag vol plezier en diversiteit.



Locatie: Elburgerweg 108, Nunspeet

Meer informatie is hier te vinden.

Elburg

Op zaterdag 25 mei gaan de deuren van de meeste reddingstations in Nederland weer open voor publiek. Ook KNRM Reddingstation Elburg is van de partij. Vanaf de wal/kant zullen de werking van reddingsvlotten en rooksignalen worden gedemonstreerd. Deze demonstraties worden gedurende de dag een aantal keren gehouden.

Voor versterking van de inwendige mens is ook gedacht; ook dit jaar is er de traditionele gebakken vis. Zowel voor de kinderen, als ook voor volwassenen zijn er andere leuke activiteiten. Tevens kunnen KNRM-artikelen worden gekocht. Reddingbootdag bij KNRM Reddingstation Elburg begint om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Ook dit jaar zullen diverse andere hulpdiensten aanwezig zijn, waaronder de brandweer, ambulancedienst en politie.



Locatie: Reddingstation Elburg, Kruismaten, J.P. Broekhovenstraat 45, 8081 HB Elburg

Meer informatie is hier te vinden.



Op zaterdag 25 mei is het afscheidsconcert van dirigent Jan Maat van Concordia Elburg. Om zijn jarenlange inzet en passie voor muziek te eren, worden twee speciale afscheidsconcerten georganiseerd. Beide orkesten brengen de muziek samen. Het eerste concert is dus zaterdag 25 mei.



Locatie: Kloostertuin Elburg, Jufferenstraat 6, 8081 CR Elburg

Meer informatie is hier te vinden.

Oldebroek

Op zaterdag 25 mei is er een BoerderijFair en worden de schapen geschoren die grazen in de wei van het Boerderijmuseum. Bezoekers kunnen dit schouwspel van dichtbij bekijken en krijgen deskundige uitleg. Voor de kinderen is er een gratis plukje wol. Ook wordt het spinnen van de wol gedemonstreerd. De boerenpannenkoeken, met of zonder spek, ontbreken deze dag niet.

Locatie: Boerderijmuseum Oldebroek, Bovenstraatweg 10a, 8096 PE Oldebroek

Meer informatie is hier te vinden.

Harderwijk

Op zaterdag 25 en zondag 26 mei bruist het Hortuspark in de binnenstad van Harderwijk tijdens het Harderwijks Wijnfestival! Wijnliefhebbers worden van harte uit om bij deze eerste editie aanwezig te zijn. Bij binnenkomst op het Harderwijks Wijnfestival word je verwelkomt met een glas bubbels zodat je direct in de juiste stemming bent. De rest van de dag kun je genieten van met zorg geselecteerde wijnen van over de hele wereld.

Geniet van live jazzmuziek terwijl je in het zonnetje zit met je vrienden of familie, of ontspan op een van de picknickplekken in het mooie Hortuspark. Luister aandachtig naar de verhalen van de wijnmakers, volg een van de masterclasses, speel een potje jeu de boules of doe mee aan de wijnquiz.



Locatie: Hortuspark Harderwijk

Meer informatie is hier te vinden.



Nijkerk

Op zaterdag 25 mei is de Veluwe Wandeltocht, een groot wandelevenement door de gemeente Nijkerk. Deelnemers kunnen kiezen of ze 5, 10, 15, 20, 30 of 40 kilometer wandelen. De wandelroutes leiden door het buitengebied en het centrum van de stad waar veel mensen langs de route staan om de wandelaars aan te moedigen.

Locatie: Manege Luxool (start en finish)

Meer informatie is hier te vinden.



op zaterdag 25 en zondag 26 mei is de Atelierroute Nijkerk. Verschillende kunstenaars openen de deuren van hun atelier en vertellen over hun kunstwerken, inspiraties en werkwijzen.

Locatie: Verschillende ateliers in de gemeente Nijkerk

Meer informatie is hier te vinden.

Ermelo

Op zaterdag 25 mei is er een Molentourtocht. Een route langs de mooiste plekken in de omgeving, verzorgd met behulp van een aantal lokale (horeca)ondernemers en natuurlijk met de bekende behendigheidsproeven en opdrachten om de uitdaging te vergroten. De tocht heeft een lengte van ca. 110 kilometer en gaat langs enige historische molens.

Locatie: Windkorenmolen 'De Koe', Molenaarsplein 26, 3851 MZ ERMELO

Meer informatie is hier te vinden.



Op zaterdag 25 mei is er een jubileummarkt bij de Schaapskooi. Voor de kinderen is er een wedstrijd: wie kweekt de hoogste zonnebloem? Bloemen mogen natuurlijk niet ontbreken dus voor zowel kinderen als volwassen is er iets te beleven. Henk van Emaus weet alles van de erftuin en zal tweemaal een rondleiding verzorgen. Een tuincoach is aanwezig voor tuinadvies. Hennie van Emaus zal demonstraties manden vlechten geven.

Locatie: Schaapskooi Ermelo, Postweg 50, 3852 PK Ermelo

Meer informatie is hier te vinden.



Putten

Op zaterdag 25 mei houdt het Historisch Museum 'De Tien Malen' een Open Huis. Het Historisch Museum op het landgoed Schovenhorst aan de Garderenseweg bestaat deze maand 25 jaar. Dit jaar is er een tijdelijke expositie over de geschiedenis van de fiets. Er staan zo’n 20 oude fietsen, van loopfiets tot de eerste prototype van de elektrische fiets. Fietsen uit het fietsmuseum Velurama in Nijmegen en van Puttense fietsenmakers.

Ook zijn er dit seizoen circa 25 kunstwerkjes van Puttense kunstenaars die, geïnspireerd door een historisch voorwerp uit ons museum, een hedendaagse versie hebben gecreëerd. Voor kinderen hebben we onder andere een speurtocht rondom de fietsen en een spelvorm bij archeologie.



Locatie: Historisch Museum De Tien Malen, Garderenseweg 97, 3881 NC Putten

Meer informatie is hier te vinden.



Op zaterdag 25 mei is er een rommelmarkt met tweedehands spullen in Putten. Met ruim honderd kleedjes is er van alles te koop.



Locatie: Vervoornstraat / Groenveltstraat, Putten

Meer informatie is hier te vinden.



Op zondag 26 mei laat Het Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet, bestaande uit Sergio Hamerslag, Bart de Kater, Tom Wolffs en Jesse Faber zich van zijn meest romantische kant horen in het programma ‘Le Voisin de Chopin’ met werken van Frédéric Chopin en Charles-Valentin Alkan.

Locatie: Kasteel Oldenaller, Oldenallerallee 3, 3882 RW Putten

Meer informatie is hier te vinden.

Zalk

Op zaterdag 25 mei organiseren SV Zalk en het Dorpshuis “An de Steege” de Zalkerloop. Het is een regionale loop door en in de IJsseldelta. Het parcours start en eindigt in het dorp Zalk en gaat via het Zalkerbos langs de IJssel.

Het parcours zal starten aan de rand van Zalk bij het Dorpshuis "An de Steege", waarna er meteen door de straten van Zalk heen wordt gerend, langs de molen. Dan gaat de ronde van de 5 km, 10 km en 15 km door de landerijen richting de dijk. Op de dijk aangekomen kunnen de lopers genieten van het uitzicht richting de IJssel, het dorp Zalk en het Zalkerbos. Het parcours zal via het Zalkerbos verlopen, richting het Veerpad.

Door het natuurgebied heen richting de rivier de IJssel, om daar via de waterpost om te keren en weer met het gezicht richting het dorp Zalk te lopen. De kerktoren en de molen zullen we weer steeds dichterbij zien komen. Boven aan de dijk aangekomen, gaan de lopers door de straten richting de Oase en langs de kerk, om vervolgens bij de finish uit te komen.

Locatie: An de Steege, Broeksteeg 42, 8276 AG Zalk

Meer informatie is hier te vinden.