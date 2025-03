Geschreven door Jarno van de Bor

3 maart 2025 14:37

Dit is het nieuwe college van bestuur van het Johannes Fontanus College Barneveld





BARNEVELD - Kees Bok uit Putten wordt met ingang van het nieuwe schooljaar benoemd als bestuurder van het Johannes Fontanus College (JFC) in Barneveld. Hij volgt René Minderhoud op, die in juli vertrekt als voorzitter van het college van bestuur.

Bok vormt samen met Serge van de Heg het bestuur van de school. Van de Heg is al vier jaar bestuurder en neemt vanaf het nieuwe schooljaar de voorzittersrol over. Bok is momenteel nog directeur vwo bij het Ichthus College in Veenendaal en zal zich bij het JFC vooral richten op onderwijs en kwaliteit. Van de Heg blijft verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering.

'Vertrouwen in nieuwe bestuursteam'

De raad van toezicht is tevreden met de nieuwe samenstelling van het bestuur. "We zijn ontzettend blij met Kees Bok als nieuwe bestuurder," zegt voorzitter Arjen Droog. "In de gesprekken met hem hebben we een warme, bevlogen professional gezien wiens hart klopt voor alle leerlingen en het christelijk onderwijs."

Over Serge van de Heg zegt hij: "Zijn ervaring past uitstekend bij de rol als voorzitter van het college van bestuur." De raad van toezicht verwacht dat de nieuwe bestuurssamenstelling de school goed zal aansturen in de komende jaren.