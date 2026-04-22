Dit is waarom Nijkerk stopt met ongeadresseerde post

NIJKERK – Inwoners van Nijkerk krijgen straks standaard geen ongeadresseerde reclame meer in de brievenbus. Alleen met een Ja-sticker ontvangen zij nog folders. De maatregel moet zorgen voor minder afval.

De maatregel komt uit het Actieprogramma Van Afval Naar Grondstof 2025-2028. Dat programma moet zorgen voor minder afval en betere recycling.

Minder reclame in de bus

Volgens de gemeente levert dat een flinke besparing op. Per inwoner zou jaarlijks ongeveer 30 kilo minder oud papier en 1 kilo minder restafval ontstaan.

Ja-sticker

Inwoners die een sticker willen, kunnen die aanvragen of ophalen bij het gemeentehuis of de bibliotheek. De gemeente kiest er bewust voor om de Ja-sticker niet bij alle inwoners thuis te bezorgen. Dat zou juist extra afval opleveren.

De verwachting is dat de gemeenteraad in het derde kwartaal van 2026 de wijzigingen in de Afvalstoffenverordening vaststelt. In het derde of vierde kwartaal van 2026 wordt de Ja-sticker ingevoerd.