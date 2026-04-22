A1 Mediagroep

A1 Mediagroep - de stem van jouw regio!

advertentie
Barneveld Nijkerk Noord-West Veluwe (GLD) Landelijk Nieuws (NOS)
VRMG Sport
Barneveld Nijkerk
Gids
Gids Gemist A1 op z'n Hollands! Blik op Jazz Club 1068 Countryland Dancemixen DJ-Tony De Ondernemer Gospellight Het is Weekend! Hits from the heartland Interakt Radio Luca Engels Music Night Popperbest Regio Aktueel Schouten bij Nacht Sportmatinee Sterk Werk - Non Stop Studio G Willems Wondere Wereld X-Podia
Adverteren Nieuws APP
Aan de wandel met Dodenherdenking 2021 Kiezen voor Barneveld 2022 Kiezen voor Nijkerk 2022 Kunstcentrum Collage Live Sportverslagen Musical Club Nijkerk Nieuws uit de regio Stadsgidsen 75 Jaar Vrijheid Dodenherdening 2020 Ik Quiz het! Voorleesmoment Rondje Regio Cultureluur Countryland Sessions Interviews Evenementen in de regio Documentaires Verhalen van de straat Live muziek Nijkerk stemt 2018 Politiek Cafe
Vacatures
TV Radio Weer
Nieuws
Barneveld
Nijkerk
Noord-West Veluwe (GLD)
Landelijk Nieuws (NOS)
VRMG
Sport
Politiek
Barneveld
Nijkerk
TV
Gids
Radio
Gids
Gemist
A1 op z'n Hollands!
Blik op Jazz
Club 1068
Countryland
Dancemixen DJ-Tony
De Ondernemer
Gospellight
Het is Weekend!
Hits from the heartland
Interakt Radio
Luca Engels
Music Night
Popperbest
Regio Aktueel
Schouten bij Nacht
Sportmatinee
Sterk Werk - Non Stop
Studio G
Willems Wondere Wereld
X-Podia
Adverteren
Nieuws APP
A1 Youtube
Aan de wandel met
Dodenherdenking 2021
Kiezen voor Barneveld 2022
Kiezen voor Nijkerk 2022
Kunstcentrum Collage
Live Sportverslagen
Musical Club Nijkerk
Nieuws uit de regio
Stadsgidsen
75 Jaar Vrijheid
Dodenherdening 2020
Ik Quiz het!
Voorleesmoment
Rondje Regio
Cultureluur
Countryland Sessions
Interviews
Evenementen in de regio
Documentaires
Verhalen van de straat
Live muziek
Nijkerk stemt 2018
Politiek Cafe
Vacatures
Meer
Barneveld
Ermelo
Nijkerk
Putten




Geschreven door Hannah van Veldhuizen | VRMG
22-04-2026 11:09

Dit is waarom Nijkerk stopt met ongeadresseerde post

Afbeelding ter illustratie | Foto: A1 Mediagroep

NIJKERK – Inwoners van Nijkerk krijgen straks standaard geen ongeadresseerde reclame meer in de brievenbus. Alleen met een Ja-sticker ontvangen zij nog folders. De maatregel moet zorgen voor minder afval.

De maatregel komt uit het Actieprogramma Van Afval Naar Grondstof 2025-2028. Dat programma moet zorgen voor minder afval en betere recycling.

Minder reclame in de bus

Met de Ja-sticker moeten inwoners straks zelf kiezen of zij reclame willen ontvangen. Wie geen sticker op de brievenbus plakt, krijgt geen folders meer. 

Volgens de gemeente levert dat een flinke besparing op. Per inwoner zou jaarlijks ongeveer 30 kilo minder oud papier en 1 kilo minder restafval ontstaan. 

Huis-aan-huisbladen, zoals De Stad Nijkerk, blijven wel bezorgd. Wie deze krant niet wil ontvangen, kan een Nee-sticker op de brievenbus plakken.

Ja-sticker

Inwoners die een sticker willen, kunnen die aanvragen of ophalen bij het gemeentehuis of de bibliotheek. De gemeente kiest er bewust voor om de Ja-sticker niet bij alle inwoners thuis te bezorgen. Dat zou juist extra afval opleveren.

De verwachting is dat de gemeenteraad in het derde kwartaal van 2026 de wijzigingen in de Afvalstoffenverordening vaststelt. In het derde of vierde kwartaal van 2026 wordt de Ja-sticker ingevoerd.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking?  Mail naar de redactie: [email protected] of bel 0341-798 298

Nijkerk  Nieuws 
 
  • A1 Regio TV
  • A1 Radio

Strand Horst


advertentie