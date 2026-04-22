Dit is waarom Nijkerk stopt met ongeadresseerde post
NIJKERK – Inwoners van Nijkerk krijgen straks standaard geen ongeadresseerde reclame meer in de brievenbus. Alleen met een Ja-sticker ontvangen zij nog folders. De maatregel moet zorgen voor minder afval.
De maatregel komt uit het Actieprogramma Van Afval Naar Grondstof 2025-2028. Dat programma moet zorgen voor minder afval en betere recycling.
Minder reclame in de bus
Met de Ja-sticker moeten inwoners straks zelf kiezen of zij reclame willen ontvangen. Wie geen sticker op de brievenbus plakt, krijgt geen folders meer.
Volgens de gemeente levert dat een flinke besparing op. Per inwoner zou jaarlijks ongeveer 30 kilo minder oud papier en 1 kilo minder restafval ontstaan.
Huis-aan-huisbladen, zoals De Stad Nijkerk, blijven wel bezorgd. Wie deze krant niet wil ontvangen, kan een Nee-sticker op de brievenbus plakken.
Ja-sticker
Inwoners die een sticker willen, kunnen die aanvragen of ophalen bij het gemeentehuis of de bibliotheek. De gemeente kiest er bewust voor om de Ja-sticker niet bij alle inwoners thuis te bezorgen. Dat zou juist extra afval opleveren.
De verwachting is dat de gemeenteraad in het derde kwartaal van 2026 de wijzigingen in de Afvalstoffenverordening vaststelt. In het derde of vierde kwartaal van 2026 wordt de Ja-sticker ingevoerd.
💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: [email protected] of bel 0341-798 298