Geschreven door Erik van Dam | Omroep Gelderland

20 februari 2025 14:33

Dit is waarom je in Gelderland meer last hebt van hooikoorts





VELUWE RANDMEER - Wie geen fan is van de winter, is blij dat het voorjaar langzaam maar zeker in zicht komt. Voor hooikoortspatiënten is het een ander verhaal. Een deel van hen kan de komende dagen en weken klachten krijgen. En inwoners van Gelderland zijn daarbij vaak nog een beetje extra de pineut.

Met name hooikoortspatiënten die last hebben van bomen, zijn aan de beurt. Op pollennieuws.nl worden de komende dagen als zeer ongunstig bestempeld. Vrijdag en zaterdag ziet het er niet goed uit, zondag zal de pollendruk nog heviger zijn. Voor patiënten die meer last ervaren van grassen en kruiden, zijn de vooruitzichten op dit moment juist gunstig te noemen.

Temperatuur stijgt

Later deze week stijgt de temperatuur in onze provincie naar zo'n 16 of 17 graden. Het warmere weer kent ook zo zijn keerzijde, waarschuwde bioloog Maurice Martens dinsdag al. "In de afgelopen periode was de hazelaar in rust. Dat verandert nu drastisch. De omslag van de temperatuur is zo enorm: 10 graden meer betekent veel voor de fysiologie van de hazelaar. De afgifte van pollen zal toenemen. Zeker de helft van alle hazelaars staat nu in bloei."

De ligging van de provincie maakt het voor sommige hooikoortspatiënten in Gelderland net wat zwaarder dan voor mensen die hier niet wonen. Gelderland ligt in het midden tussen Limburg en het noorden van het land, waar pollenrijke voorjaarsbloeiers van zuid naar noord achtereenvolgens in bloei komen. Gedurende die lange periode van bloei krijgt Gelderland het van beide kanten te verduren.

Duitse pollen

Wat ook niet helpt, is dat Gelderland tegen Duitsland aanligt. Staat er een oostenwind, dan krijgen we ook de Duitse pollen over ons heen. Bij een zeer stevige oostenwind kunnen daar zelfs pollen uit Polen bijkomen, legde bioloog Martens al eens uit.

Wie nu geen hooikoortspatiënt is, kan dat nog wel worden. "Je kunt het bij wijze van spreken op je zeventigste nog voor het eerst krijgen", zei bioloog Martens eerder in een uitzending van De Week van Gelderland. "Je immuunsysteem kan jarenlang goed met allergenen omgaan, maar je moet het zien als een soort emmer: er druppelt steeds wat in en op een gegeven moment loopt hij over. En dan ben je ook gesensibiliseerd voor bepaalde allergenen en kun je last krijgen. Ook na je zeventigste."