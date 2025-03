Geschreven door Marco Loef | Omroep Gelderland

18 maart 2025 10:10

Dit zijn de meest onvergetelijke nummers van Rob de Nijs





BENNEKOM - Zanger Rob de Nijs uit Bennekom overleed zondag op 82-jarige leeftijd. Hij leed aan de ziekte van Parkinson. Hij scoorde in zijn 60-jarige carrière vele hits. Maar wat waren zijn beste nummers?

Als we kijken naar hoeveel zijn nummers zijn beluisterd op Spotify, dan is de top-3:

26 miljoen streams

1) Banger Hart met ruim 26 miljoen streams. Banger Hart stamt uit 1996 en haalde de nummer 1-positie in de Top 40. Dat was de eerste en enige nummer 1-hit van De Nijs. Het nummer is geschreven door zijn toenmalige echtgenoot Belinda Meuldijk. In de Top 2000 van vorig jaar staat Banger Hart op plaats 579, twee nummers scoorden beter.

2) Het Werd Zomer staat op de tweede plek met een kleine 17 miljoen streams. Het nummer dateert uit 1977. Een jaar eerder werd het in het Duits opgenomen door Rex Gildo. Het gaat over de liefde van een 16-jarige jongen voor een 28-jarige vrouw. In de Top 2000 staat de song op plaats 546.

Musical vernoemd naar Malle Babbe

3) Malle Babbe staat op plek drie met ruim 16 miljoen streams. De meezinger over een prostituee stamt uit 1973, maar werd pas in een nieuwe versie in 1975 op single uitgebracht. Vorige maand ging een musical in première over het leven en werk van Rob de Nijs. Deze musical is genoemd naar Malle Babbe. Het overlijden van Rob de Nijs heeft geen invloed op de tournee. "Zoals eerder afgesproken met Rob en Jet gaan de voorstellingen van Malle Babbe door. Op deze wijze willen wij de artistieke nalatenschap van Rob de Nijs eren", meldt de producent. Het nummer staat 889e in de Top 2000.

In die Top 2000, van 2024, staat een ander nummer van Rob de Nijs het hoogst:

4) Foto van Vroeger haalde de 429e plek. Op Spotify wordt dit nummer minder gezocht dan de vorige drie nummers: ruim 3,5 miljoen keer. Maar in de Top 2000 blijft de song uit 1980 Het werd Zomer, Banger Hart en Malle Babbe voor.

De Top 40 ziet Banger Hart ook als grootste hit van de Rob de Nijs. Daarna volgen twee nog niet eerder genoemde nummers.

Eerste top 3-hit

5) Dag Zuster Ursula uit 1973. Het was de eerste top 3-hit van Rob de Nijs. Het is geschreven door Lennaert Nijgh. Hij haalde zijn inspiratie voor dit nummer uit het kinderboek Reizen En Avonturen Van Mijnheer Prikkebeen van J.J.A. Goeverneur uit 1858. In dat boek wil Mijnheer Prikkebeen op reis gaan naar Amerika. Zijn zuster Ursula, met wie hij samenwoont, wil hem echter niet laten gaan, schrijft Top 40. Het nummer staat niet in de Top 40. Op Spotify is het ruim 3,8 miljoen keer gestreamd.

6) Alles Wat Ademt uit 1985. De tekstregel 'Laat alles wat ademt in vrede bestaan' werd ook bedacht door Lennaert Nijgh. Hij vond inspiratie in de Bijbel. De rest van de tekst is geschreven door Belinda Meuldijk. Het nummer werd van de nummer 1-positie in de Top 40 gehouden door Nikita van Elton John. Dit nummer stond vorig jaar wel in de Top 2000: 1337e. Het staat echter op Spotify niet in de top-10 streams van Rob de Nijs.

Meer geliefde nummers

Rob de Nijs vertolkte nog meer geliefde nummers. Zo staat Niet voor het Laatst 1407e in de Top 2000 en Zondag op 1889. Op Spotify scoren ook Jan Klaasssen De Trompetter (ruim 7 miljoen streams), Ritme van de Regen (ruim 5,2 miljoen), Zo Zal Het Zijn (ruim 5 miljoen) en Hou Me Vast (Want Ik Val) (ruim 2,3 miljoen) goed.

Rob de Nijs heeft in zijn 60-jarige carrière een groot en uiteenlopend oeuvre nagelaten, met veel andere gewaardeerde nummers die niet genoemd zijn.

Frank Boeijen

Nijmeegse zanger Frank Boeijen noemt het overlijden van De Nijs 'triest' en schrijft: 'Ik zal Rob voor altijd dankbaar blijven. Hij heeft mij de kans gegeven door mijn allereerste cd te produceren. Ik was jong en onervaren. Hij stelde me op mijn gemak, moedigde mij aan mijn ware stem te vinden. Vaarwel lieve Rob. Onze gedachten zijn bij zijn gezin, zijn vrouw en zijn dierbaren.'