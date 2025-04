Geschreven door Omroep Gelderland

3 april 2025 11:26

Dit zwijntje is anders dan de rest: 'Niet zielig'





VELUWE RANDMEER - Misschien moet je even twee keer goed kijken, maar je ziet het goed. Dit zwijntje heeft geen pyjamaatje zoals de andere jongen, maar is bont met zwarte vlekken. Hij valt gelijk op in deze rotte wilde zwijnen.

De speelse biggetjes van het wild zwijn zijn momenteel weer volop aanwezig op de Veluwe. De jongen herken je aan hun horizontale strepen, hun vacht wordt daarom ook wel 'pyjama' genoemd. Hun unieke patroon helpt hen te camoufleren in het bos, terwijl ze tussen de bomen, takken en bladeren op zoek zijn naar voedsel en avontuur. De strepen zijn slechts tijdelijk en verdwijnen na drie tot vijf maanden.

Lijkt op biggetje van tamme varken

Heel af en toe zit er een biggetje tussen dat er net iets anders uitziet dan de rest. Ze zijn bijvoorbeeld helemaal bont of bont met zwarte vlekken. Het lijkt daardoor op een biggetje van het tamme varken.

"Het zijn genen die weer een beetje boven komen drijven. Vroeger liepen zwijnen en tamme varkens soms bij elkaar. Die hebben zich met elkaar gekruist waardoor je heel af en toe een andere variant ziet", vertelt Alex Plantinga, boswachter van Staatsbosbeheer op de Noord-Veluwe.

"Als ik ze zie, dan is het vaak een jonge big. Ik heb zelf één keer een overloper, een big van een jaar oud, gezien dat bont was met zwarte vlekken. Ze vallen natuurlijk wel op, waardoor het een makkelijke prooi is voor roofdieren", gaat hij verder.

Boswachter verrast

Het is voor Plantinga al wel een paar jaar geleden dat hij een bonte big heeft gezien. "Rondom Ermelo kwam ik jaren geleden, drie jaar achter elkaar, een rotte tegen met daarin een bonte big met vlekken. Waarschijnlijk allemaal van dezelfde moeder want wilde zwijnen zijn redelijk honkvast qua leefgebied. Daarna heb ik ze niet meer gezien, dus ik was verrast dat er nu weer een bont biggetje gezien is."

"Dit zwijntje is net zo wild als de anderen. Het ziet er anders uit dan de rest, maar is niet zielig."

Maurice La Haye, Zoogdiervereniging

Mensen zullen dit biggetje misschien zielig vinden, maar dat is het absoluut niet, vertelt Maurice La Haye van de Zoogdiervereniging. "Dit zwijntje is net zo wild als de anderen. Het ziet er anders uit dan de rest, maar is niet zielig. Het zal misschien eerder ten prooi vallen aan een ander roofdier, maar dat risico heeft elk jong dier. Ik heb het al vaker gezegd: natuur is niet leuk en vriendelijk."