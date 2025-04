Geschreven door Medi Holstege

3 april 2025 17:46

Eben-Haëzerschool uit Elspeet wint de Textiel Race!





ELSPEET – De Textiel Race is tot een succesvol einde gekomen en de Eben-Haëzerschool uit Elspeet heeft met een indrukwekkende prestatie de overwinning behaald. Vandaag 3 april, na de laatste afroep om 10.00 uur, werd het scherm van de Textiel Race vernieuwd, waarna het geweldige nieuws volgde: de Eben-Haëzerschool had de meeste punten verzameld en daarmee de race gewonnen!

De Textiel Race is een educatief project waarin scholen op de Noord-Veluwe strijden om zoveel mogelijk textiel in te zamelen, te hergebruiken en te repareren. Het project heeft als doel om leerlingen bewust te maken van de impact van textielverspilling en het belang van duurzaamheid in hun dagelijkse leven.

Een fantastische prestatie van de Eben-Haëzerschool

Met een totaal van 556 Marktplaatsadvertenties, 384 gerepareerde items, 4.948 kilo ingezameld textiel en maar liefst 44 media-uitingen, heeft de school een uitzonderlijk resultaat neergezet. Dit leverde de Eben-Haëzerschool 14.198 punten op, wat resulteerde in de eerste plaats. "Met dank aan de steun van RTV Nunspeet, de lokale kranten en websites in Elspeet, Nunspeet en Uddel, hebben we samen een prachtig resultaat behaald," aldus Hans-Gerald Roestenburg.

Deze cijfers komen neer op een indrukwekkende gemiddelde van 160 kilo per leerling, wat de inzet en motivatie van de leerlingen van de Eben-Haëzerschool onderstreept. De school heeft bewezen dat zij met veel enthousiasme en toewijding een bijdrage levert aan een duurzamer milieu.

Wat is de Textiel Race?

De Textiel Race is een project waarbij scholen uit de regio strijden om zoveel mogelijk textiel in te zamelen voor hergebruik en recycling. In totaal namen tien scholen deel aan de Noord-Veluwse editie. De leerlingen verzamelden textiel, repareerden kleding en plaatsten advertenties op Marktplaats om oude kleding een tweede leven te geven. Het doel van het project is om bewustwording te creëren over de impact van textielverspilling en om duurzame praktijken in de gemeenschap te bevorderen.

Dank voor de inzet van alle leerlingen

Hans-Gerald Roestenburg had ook lovende woorden voor de inzet van alle deelnemende leerlingen: “Jullie hebben fantastisch werk geleverd. Door jullie inzet hebben we samen een significante bijdrage geleverd aan een duurzamer milieu. Het ingezamelde textiel kan nu op een veilige manier gerecycled worden, wat bijdraagt aan het behoud van onze grondstoffen.”

De Eben-Haëzerschool wordt geprezen voor haar geweldige prestaties. "Het is fantastisch om te zien hoe de leerlingen zich zo actief hebben ingezet voor dit project en hoe zij hun omgeving bewust hebben gemaakt van het belang van duurzaamheid," aldus Roestenburg.

Wat krijgt de winnende school?

Als beloning voor hun geweldige inzet ontvangt de Eben-Haëzerschool een certificaat van deelname, als herinnering aan hun succesvolle deelname aan de Textiel Race. Bovendien wint de school een bijzondere prijs: een excursie naar het science museum NEMO in Amsterdam, waar de leerlingen meer leren over duurzaamheid en wetenschap.