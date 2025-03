Geschreven door Robert Kreuning

3 maart 2025 9:20

Eenvoudige zege sc Hoevelaken





HOEVELAKEN - Hoevelaken is de maand maart, waarin vijf competitiewedstrijden op het programma staan, goed begonnen. Op Kleinhoven werd rode lantaarndrager TOV relatief simpel met 3-0 verslagen. Dat waren dezelfde cijfers als eerder dit seizoen in Baarn.

Met Laurens de Korte, Joep Timmerman en Daan Vinke had Hoevelaken tegen TOV een voorhoede om je vingers bij af te likken. Kijk je echter terug op de wedstrijd, dan hebben de gastheren er niet uitgehaald wat er wel inzat. Vooral in de eerste helft wist Hoevelaken met goede aanvalscombinaties vele kansen te creëren, maar daarin was onzorgvuldigheid troef. Hoevelaken had al voor rust veel ruimer afstand van TOV kunnen nemen dan de 2-0.

Grote kans

De eerste grote kans was al in de eerste minuut voor TOV. Wester Schuiteman, die vanwege een goede wedstrijd werd uitgeroepen tot ‘Man van de Wedstrijd’ greep onvoldoende in, wat de openingstreffer voor TOV had kunnen betekenen. Hoevelaken bleef echter in de wedstrijd en kwam na elf minuten spelen zelf op voorsprong. Vanuit een corner van Laurens de Korte kopte Daan Kleinveld de bal achter de doelman.

Via Laurens de Korte, Daan Vinke en nogmaals Daan Kleinveld kreeg Hoevelaken open kansen op de score te verdubbelen, maar verzuimden dat. Laurens de Korte dacht dat op een gegeven moment wel tot scoren te komen, maar de treffer werd vanwege buitenspel geannuleerd.

Treffer

Vlak voor rust kwam dan toch de treffer die al zo lang in de lucht hing. Vanuit een vrije trap van opnieuw Laurens de Korte belandde de bal in het doel, omdat een eigen verdediger van TOV de bal doorkopte in zijn eigen touwen.

Na de pauze eenzelfde spelbeeld. TOV combineerde aardig tot driekwart speelveld, maar kon daarna geen potten meer breken. Hoevelaken kreeg kansen, maar ging daar onzorgvuldig mee om. Pas een kwartier voor tijd kwam de 3-0 op het bord. Dat leek te gebeuren uit een strafschop van Laurens de Korte, maar die zag de bal op de vuisten van de doelman uiteen spatten.

Eenvoudige overwinning

De strafschopmisser nam daarna zelf de hoekschop, die overbleef, waaruit Joost van den Heuvel raak kopte. Hoevelaken won daarmee eenvoudig van TOV, maar tot een polonaise leidde dat niet.