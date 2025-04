Geschreven door Noah Quist

7 april 2025 12:43

Eerste stap naar grotere doelen: De spitstrein is terug





HARDERWIJK | NIJKERK - Het is de eerste stap naar grote doelen van onder andere staatssecretaris OV en Mobiliteit Chris Jansen, Tweede Kamerleden, ProRail en gemeenten. De spitstrein tussen Harderwijk en Amersfoort Centraal is terug. Met een tussenstop in Nijkerk werd op 7 april om 07.16 uur vanaf Harderwijk de eerste weer in gebruik genomen.

Bomvol zat hij, de eerste spitstrein. Een reiziger, die naar Den Haag gaat, laat weten dat hij nu een halfuur winst behaalt met het pakken van deze trein. Dat is precies wat de meewerkende partijen proberen te bereiken: minder drukte in de andere treinen, minder auto’s op de weg en sneller van a naar b reizen.

Spritsen

“Goedemorgen!” Op de stations Harderwijk en Nijkerk staan enthousiaste mensen spritsen uit te delen aan reizigers. Met de campagne ‘Welkom in de spritstrein’ probeert de Nederlandse Spoorwegen (NS) op een feestelijke manier de trein te herintroduceren. Op het perron van Harderwijk verzamelen het gezelschap zich in de ochtendzon. Samen met reizigers maakten zij zich klaar voor het eerste ritje naar Nijkerk of Amersfoort Centraal.

Het gezelschap onderweg naar Amersfoort Centraal | Foto: RTV Nunspeet

Vier treindelen rijden binnen op spoor 2 in Harderwijk. “We kunnen nu niet groter wegens keer mogelijkheden”, legt wethouder Wilco Mazier (CDA) van Harderwijk uit. Op Amersfoort Centraal blikt hij samen met zijn collega’s positief terug op het vertrek, “Het zijn de eerste stapjes richting mooie doelen voor de toekomst. We hebben altijd gezegd dat we het stap voor stap doen en dat is nu eindelijk weer gelukt!”

De tekst gaat verder na de video





Betekenisvol voor Noord-Veluwe

De herintreding van de spitstrein is betekenisvol voor de Noord-Veluwe. Iedereen die tijdens de spits wel eens met het openbaar vervoer reist, weet hoe druk het kan zijn in de trein. Mazier legt uit waarom de komst van de spitstrein belangrijk is voor de gemeente Harderwijk: “Wij kunnen nog een betere dienstverlening aanbieden voor onze inwoners. In Harderwijk zijn we volop aan het bouwen, er komen de komende jaren zo’n 5500 woningen bij. Harderwijk zelf wordt niet groter, dus het wordt drukker en heeft invloed op mobiliteit. Voor ons is uitbreiding van de dienstregeling van NS cruciaal want het uitbreiden van wegen houdt een keer op. Dit is een mooie stap en ontlast de filedruk op de A28.”

De spitstrein reed eerder tussen Harderwijk en Amersfoort Centraal, maar is er door corona en uitval van NS personeel in 2022 uit gehaald. In november 2024 werd er in het Amendement van de leden Veltman en Olger van Dijk voorgesteld om tien miljoen te bezuinigen op artikel 12 Hoofdwegennet en om tien miljoen te investeren in artikel 13 Spoorwegen.

Met dit bedrag willen ze de spoorwegovergangen in Ermelo en Nijkerk veiliger maken. Hiermee wordt het makkelijker om spitstreinen in te zetten. Uiteindelijk zijn er grotere plannen: “Als we in Harderwijk en Nijkerk ook nog een intercitystop kunnen realiseren, dan is het helemaal top”, aldus Mazier.

De spitstrein rijdt vier keer in de ochtendspits en vier keer in de avondspits. De trein stopt in Harderwijk, Nijkerk en Amersfoort Centraal. Luister hier het interview met wethouder Wilco Mazier terug.