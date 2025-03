Geschreven door Kees van den Heuvel

25 maart 2025 12:59

Effectief Putten maatje te groot voor Veensche Boys





NIJKERKERVEEN - Veensche Boys heeft zaterdag 22 maart zijn meerdere moeten erkennen in SDC Putten. Het werd op het sportcomplex in Nijkerkerveen 1-4.

De nieuwe koploper in de eerste klasse F had vooral in de eerste helft geen kind aan de ploeg uit Nijkerkerveen. Het speelde een nagenoeg perfecte wedstrijd. Pas nadat namens Veensche Boys Mauro Peters de 1-2 in het net kopte lukte het de Blauwe Helden uit Nijkerkerveen terug te keren in de wedstrijd en het Putten in het tweede bedrijf nog knap moeilijk te maken. Evenwel door effectief voetbal bracht Putten uiteindelijk de eindscore toch op 1-4.

Vuurwerk

Het duel startte met groots vuurwerk, maar datzelfde vuurwerk was niet in de wedstrijd waarneembaar van de zijde van Veensche Boys. Pas na acht minuten wist Veensche Boys pas voor de eerste keer door de solide verdediging van Putten te breken. Die kans van Tom van Donselaar kwam evenwel niet aan bij spits Corné Parol. Het was evenwel Putten dat de toon zette en een hele degelijke wedstrijd speelde.

De eerste goal van Putten trachtte doelman Wessel Bosman nog weg te grabbelen maar de bal ging er in tweede instantie alsnog in door Lars van Wetering. Vervolgens was het Fabio Hendriksen die in de veertigste minuut diagonaal raak schoot (0-2). De wedstrijd leek eigenlijk al een beetje gespeeld. Hoe bijzonder werd het vervolgens toen Mauro Peters de 1-2 raak kopte uit een mooie hoekschop van Jurre van den Brom en Veensche Boys weer aan zelfvertrouwen won.

Teleurstelling

Veensche Boys kwam na rust veel beter in de wedstrijd en had diverse kansen om het eindschot te lossen. Ondanks het veldoverwicht voor de Veenders was de teleurstelling groot toen Putten uit de eerste de beste kans na rust scoorde. Het werd 1-3 via Kelson Raven. Een kwartier voor tijd maakte Jostein Ohm ook nog de 1-4. Door het gelijkspel van de nummer 2, WV-HEDW, en nog een wedstrijd te gaan, is Putten weer koploper.