Geschreven door Jarno van de Bor

17 maart 2025 16:31

Elephant Parade sluit af met feestelijke bijeenkomst





NIJKERK – Op vrijdag 11 april vindt in Nijkerk de feestelijke afsluiting van de Elephant Parade plaats. Van 15.00 tot 19.00 uur zijn bijna alle kleurrijke olifantenbeelden te bewonderen in de tuin van Nicole des Bouvrie en Arne Hak aan de Schremmersteeg 5.

Tijdens de middag worden ook de winnaars van de speurtocht en de mooiste olifantentekening bekendgemaakt. De prijsuitreiking staat gepland rond 16.30 uur. Bezoekers krijgen bovendien de kans om foto’s te maken met de kunstwerken. De toegang is gratis, maar aanmelden is gewenst via [email protected].

Elephant Parade

De Elephant Parade is een internationaal kunstproject waarbij kunstenaars en lokale creatievelingen olifantenbeelden beschilderen om aandacht te vragen voor de bescherming van olifanten in het wild.

