Elephant parade van start in Nijkerk: 7 weken lang olifanten spotten



NIJKERK - Vrijdag 14 april is de Elephant Parade in Nijkerk van start gegaan. Op verschillende locaties in de gemeente zijn handbeschilderde olifantenbeelden te zien. De reizende kunstexpositie Elephant Parade vestigt hiermee de aandacht op de bescherming van bedreigde Aziatische olifanten en hun leefgebied.

De aftrap van het reizende kunstproject werd gedaan in de stuw in Hoevelaken. Daar spraken Cultuurverbinder Margreet Koele, plaatsvervangend wethouder Marianne Klein en 538-DJ Tim Klijn de aanwezigen toe. De laatstgenoemden onthulden ook een speciale gemeente Nijkerk olifant, gemaakt door Monique van Zuidam. Kunst en maatschappelijke betrokkenheid De Elephant Parade is in 2006 opgericht om het behoud van olifanten onder de aandacht te brengen. De beschilderde beelden worden wereldwijd tentoongesteld en brengen kunst en maatschappelijke betrokkenheid samen. In Nijkerk sluit dit initiatief aan bij de visie van Nijkerk Cultuur en Creatief, dat cultuur wil inzetten als middel om inwoners te verbinden. Lees ook: Elephant Parade kleurt Nijkerk: kunst en natuurbehoud in de schijnwerpers Voor de Nijkerkse editie ontwerpen vijf kunstenaars een olifantensculptuur. Het gaat om Monique van Zuidam, Caspar Cruse, Berna Doppenberg-Saers, Cindy Pielstroom en Majo Portilla. Zij werden tijdens de opening in het zonnetje gezet. Locaties

