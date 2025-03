Geschreven door Medi Holstege

27 maart 2025 12:34

EU bereikt akkoord over digitaal rijbewijs en nieuwe rijbewijsregels vanaf 2030





VELUWERANDMEREN - Vanaf 2030 zal het digitale rijbewijs de norm worden binnen de Europese Unie. Het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben een voorlopig akkoord bereikt over nieuwe rijbewijsregels, gericht op digitalisering en verbeterde verkeersveiligheid. De hervorming introduceert onder meer een digitaal rijbewijs, een verplichte proeftijd voor nieuwe bestuurders en verlaagde leeftijdsgrenzen voor beroepschauffeurs.

Deze aanpassingen maken deel uit van een bredere strategie om de verkeersveiligheid binnen de EU te verbeteren en het aantal verkeersdoden drastisch te verminderen. Jaarlijks sterven bijna 20.000 mensen op Europese wegen, en de EU streeft ernaar om dit aantal tegen 2050 terug te brengen naar nul.

Digitaal rijbewijs wordt de norm

Een van de meest opvallende veranderingen is de invoering van een digitaal rijbewijs. Dit zal beschikbaar zijn via een smartphone en wordt de standaard in de hele EU. Desondanks blijft het mogelijk om een fysieke versie aan te vragen. Lidstaten krijgen 5,5 jaar de tijd om dit nieuwe systeem te implementeren.

Strengere eisen voor beginnende bestuurders

Voor het eerst wordt er een verplichte proeftijd van minimaal twee jaar ingesteld voor nieuwe bestuurders. Tijdens deze periode gelden strengere regels en sancties, vooral bij rijden onder invloed of het niet dragen van een veiligheidsgordel. De EU spoort lidstaten aan een nultolerantiebeleid voor alcohol en drugs in het verkeer in te voeren.

Meer aandacht voor verkeersveiligheid in rijopleiding

De nieuwe regels verplichten toekomstige bestuurders om extra training te krijgen over verkeersveiligheid. Dit omvat onder andere de risico’s van afleiding door telefoongebruik, dode hoeken, het veilig openen van autodeuren en rijden onder gevaarlijke omstandigheden zoals sneeuw en gladheid.

Verlaging minimumleeftijd voor beroepschauffeurs

Om het tekort aan professionele chauffeurs tegen te gaan, wordt de minimumleeftijd voor een vrachtwagenrijbewijs verlaagd van 21 naar 18 jaar en voor een busrijbewijs van 24 naar 21 jaar. Bestuurders moeten wel een certificaat van vakbekwaamheid behalen. Daarnaast mogen 17-jarigen, onder begeleiding van een ervaren chauffeur, vrachtwagens en bestelwagens besturen binnen hun eigen land.

Geldigheid en medische controles

Rijbewijzen voor auto’s en motoren blijven 15 jaar geldig, al mogen lidstaten dit verkorten naar 10 jaar als het rijbewijs als nationale identiteitskaart dient. In Nederland is het rijbewijs nu al 10 jaar geldig en dient het tevens als nationale identiteitskaart. Vrachtwagen- en busrijbewijzen moeten elke vijf jaar vernieuwd worden. Voor oudere bestuurders (65+) kunnen lidstaten kortere geldigheidstermijnen instellen. Nieuwe bestuurders ondergaan een medische controle, waarbij zicht en cardiovasculaire gezondheid worden gecontroleerd. Lidstaten mogen echter bij verlengingen zelfevaluatieformulieren of alternatieve methoden gebruiken.

Volgende stappen

Het akkoord moet nog officieel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad. Lidstaten krijgen vier jaar de tijd om de nieuwe regels in nationale wetgeving om te zetten. De hervorming maakt deel uit van de bredere EU-doelstelling om tegen 2050 het aantal verkeersdoden terug te brengen naar nul, onder het ‘Vision Zero’-programma.

Voor meer informatie over het akkoord, zie het officiële persbericht van het Europees Parlement: Road safety: deal for modern EU driving licence rules.

Met deze hervormingen zet de EU een belangrijke stap naar een veiliger, moderner en efficiënter rijbewijsstelsel.