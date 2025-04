Geschreven door Julia Hofland

4 april 2025 11:52

Evi en Lena (7) willen een veilige speelplek en verzamelen 38 handtekeningen van buurkinderen





VOORTHUIZEN - Evi Berg (7) en Lena de Jonge (7) uit Voorthuizen sturen deze week namens 38 buurtkinderen een brief aan Burgemeester van der Tak met de vraag of er een speelplek gebouwd kan worden bij de Oldambtster en de Wouterskamp.

Evi en Lena wonen aan de Oldambtster, aan de zuidkant van de nieuwbouwwijk Holzenbosch in Voorthuizen. Sinds de wijk zo'n zes jaar geleden bewoond werd, zijn er door de gemeente Barneveld verschillende speeltuinen geplaatst. Echter staan deze speeltoestellen alleen aan de noordkant van de wijk en ontbreekt er speelgelegenheid voor kinderen van de Wouterskamp en de Oldambtster.

Gevaarlijke oversteek en vernielingen

De drukke Holzenboschlaan verdeelt de wijk in de twee delen; de noord- en zuidkant. Vanwege het gevaar van hardrijdende auto's kunnen jonge kinderen niet zelfstandig deze weg oversteken en zijn de speeltuinen voor de kinderen van de zuidkant onbereikbaar. Daarnaast hebben de ouders geen zicht op de kinderen als ze in de speeltuinen aan de overkant aan het spelen zijn. “Je kunt niet even naar buiten kijken of alles goed is, en mocht er iets aan de hand zijn met ze, dan steken ze zo rennend de grote weg over”, vertelt Marleen Berg, moeder van Evi.

Evi op de plek waar zij een speeltuin wil. Foto: Julia Hofland

Op dit moment kunnen de kinderen alleen samen spelen op de groenstrook die om de Oldambtster en Wouterskamp heen ligt, maar dat wordt ook gebruikt als wandelpad door volwassen. Daarom gaan de kinderen op een creatieve manier op zoek naar alternatieven voor vermaak. Ze graven in de groenstrook en bouwden zelf een bruggetje met uitgegraven boompjes. De vernieling die dit veroorzaakte diende als signaal voor de ouders en verzorgers van de kinderen dat er dringend behoefte is aan een veilige en gezellige speelgelegenheid.

Handtekeningenactie

'Dan gaan wij daar een brief over sturen' dachten Evi en Lena. Zij willen dat er bij hun in de buurt speeltoestellen in de wadi's komen, net zoals in de rest van Holzenbosch gebeurd is. “Het liefst wil ik een glijbaan en een duikelrek”, vertelt Evi, “als ik nu ga spelen, spring ik twee sloten over om radslagen te doen op het veld naast ons, maar niet alle kinderen mogen of durven dat.”

Samen gingen Evi en Lena op pad en hebben zo'n 38 handtekeningen van buurtkinderen verzameld. Met hulp van moeder Marleen hebben ze een brief geschreven die ze samen met de handtekeningen deze week opsturen naar burgemeester Jacco van der Tak. Ondanks de tevergeefse eerdere verzoeken van ouders en verzorgers aan de gemeente, zetten Evi en Lena graag hun beste beentje voor. Ze hopen dat hun brief ervoor zorgt dat ook zij binnenkort gezellig en veilig kunnen spelen in de buurt.