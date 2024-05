Geschreven door Sophie van der Velden

28 mei 2024 13:13

Moeten we naast de wolf nu ook vrezen voor Aziatische insecten?



De kans om een hoornaar of tijgermug tegen te komen is nog klein. Foto: Unsplash

VELUWE RANDMEER - Exotische insecten, zoals de Aziatische hoornaar en de tijgermug, maken de afgelopen jaren steeds meer een opmars in Nederland. Zijn deze insecten gevaarlijk voor mensen en hoe groot is de kans dat je ze zelf tegenkomt in je achtertuin?

De Aziatische hoornaar is een soort grote wesp, die normaalgesproken niet in Nederland voorkomt. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is de hoornaar onder andere in Nederland terechtgekomen via het transport van hout. De hoornaar kan hierin een winterslaap houden, die lang genoeg is om in Europa te komen.

De Aziatische hoornaar

“De Aziatische hoornaar lijkt vooralsnog van de wat warmere gebieden te houden”, laat Daan Drukker, onderzoeker bij stichting EIS-Kenniscentrum Insecten, weten. “Het klimaat in de steden is daarom meer geschikt voor de hoornaar. De kans om een Aziatische hoornaar tegen te komen, is daar dan ook groter dan op de Veluwe.” De meeste meldingen van hoornaars komen uit het stedelijk gebied. “In de Randstad is de soort ook nog zeldzaam, hoewel hij in Rotterdam wel voet aan de grond lijkt te krijgen”, voegt Drukker toe.

Ongevaarlijk

De steek van een hoornaar is niet gevaarlijk voor de mens. Een steek kan pijnlijker zijn dan de steek van een gewone wesp, maar tegelijkertijd is de kans om gestoken te worden door een hoornaar heel klein. “De hoornaars zijn in de regel niet agressief tegen mensen, tenzij je hun nest verstoort of ze erg in het nauw drijft”, legt Drukker uit. “Er is dus geen reden om bang te zijn voor hoornaars, tenzij je van plan bent om ze te verstoren.”

Een groter gevaar vormen de Aziatische hoornaars voor honingbijen, hommelsoorten en andere bestuivende insecten, meldt de NVWA. Deze insecten zijn namelijk voedsel voor de hoornaar.

De Aziatische tijgermug

Ook de Aziatische tijgermug heeft zich de afgelopen jaren in Nederland kunnen vestigen via internationale transporten, zo is te lezen bij het RIVM. Waar de Aziatische hoornaar geen grote gezondheidsproblemen voor de mens oplevert, is dit bij de tijgermug wel anders. De mug kan namelijk virussen en bepaalde infectieziektes, zoals knokkelkoorts, overbrengen. Volgens het RIVM is de kans dat muggen die in Nederland zijn aangetroffen ziektes overbrengen ‘te verwaarlozen’.

Bestrijding

Toch grijpt het NVWA zo goed mogelijk in om verdere verspreiding van de mug te voorkomen. In 2023 werd de tijgermug op 37 locaties in Nederland waargenomen; een nieuw record. Geen van deze locaties was op de Veluwe. Omdat de grenzen van de capaciteit voor het bestrijden in zicht komen, zoekt de NVWA onder andere hulp bij gemeentes. De gemeentes uit de streek Veluwe Randmeer laten weten niet benaderd te zijn door de autoriteit.

“Sinds de tijgermug in 2005 voor het eerst in Nederland is gevonden, hebben we nooit meldingen hierover ontvangen”, laat Anke Haverslag, communicatieadviseur van de gemeente Putten, weten. Ook de gemeentes Harderwijk, Barneveld en Oldebroek laten weten (nog) geen oproep te hebben ontvangen voor medewerking vanuit de NVWA.

Waarneming melden

De kans is dus nog steeds klein, maar heb je een hoornaar gezien? Maak dan een foto en meldt het op waarneming.nl. Denk je een tijgermug gezien te hebben? Dit kun je melden bij de NVWA.