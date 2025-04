Geschreven door Omroep Gelderland

23 april 2025 10:27

Explosie: bewoner vindt glassplinters tot achterin de woonkamer





HOEVELAKEN - Terwijl een gezin in Hoevelaken ligt te slapen, plaatst een onbekende man een explosief bij hun raam. De klap die volgt is verwoestend. De dader is al verdwenen als het glas verspreid door de woonkamer ligt. Zijn loopje en kleding zijn mogelijk herkenbaar.

Het is iets na half twee ’s nachts als een man zich stilletjes begeeft naar een woning aan ’t Viertel in Hoevelaken. Binnen ligt een gezin nietsvermoedend te slapen. De man blijft maar heel kort, maar wat hij doet heeft grote gevolgen: hij plakt een explosief tegen het raam van de woning, steekt het aan en maakt zich snel uit de voeten. Op camerabeelden is te zien hoe snel het allemaal gaat. De verdachte draagt een capuchon over een petje, maar opvallend is vooral zijn manier van lopen en wegrennen.

Enorme klap midden in de nacht

Een paar seconden na het plaatsen van het explosief volgt er een keiharde knal. De ravage is enorm. Beide voorramen liggen eruit. Zelfs het glas van de oven in de keuken is gesprongen. De woonkamer ligt vol met glassplinters – tot helemaal achterin.“ Als hier mensen hadden gezeten, waren ze zwaargewond geraakt,” aldus de politie. Gelukkig is het gezin ongedeerd gebleven, maar de schrik zit er goed in.

De impact van de explosie laat zien hoe groot het risico is dat de dader nam voor de mensen in het huis.

Goed voorbereid

De verdachte is goed vermomd. Hij draagt een capuchon over een pet en houdt zijn gezicht uit beeld. Toch hoopt de politie dat iemand hem herkent aan zijn kleding of de manier waarop hij beweegt.

Daarnaast bestaat de kans dat hij zich heeft versproken of dat hij over de explosie heeft gepraat. Ook dat soort informatie kan van grote waarde zijn.

Bekijk hieronder de video van Omroep Gelderland over de explosie.