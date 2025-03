Geschreven door Jarno van de Bor

10 maart 2025 12:28

Expositie Cees Otte geopend in De Eshof





HOEVELAKEN – In kerkgebouw De Eshof is een expositie van de Hoevelakense kunstenaar Cees Otte te zien. Ds. Ellie Boot opende de tentoonstelling op zondag 9 maart, direct na de kerkdienst. Bezoekers kunnen de werken tijdens de 40-dagentijd op verschillende zaterdagen en zondagen bekijken.

Tijdens de opening vertelde Cees Otte over zijn manier van werken. Hij moedigt bezoekers aan om zelf een interpretatie te geven aan zijn schilderijen en 3D-objecten. "Mensen vragen vaak wat ik precies heb bedoeld. Die toelichting geef ik liever niet. Ga naar een schilderij of object, kijk en kijk nog eens. Maak je eigen voorstelling, je eigen beeld, je eigen interpretatie."

Inkijk in zijn proces

Toch gaf hij een kleine inkijk in zijn proces. Een van zijn doeken, opgebouwd uit verschillende vlakken, heeft zes weken werk gekost. Daarvoor had hij er al twee maanden over nagedacht. "Zes kleuren zwart tot het zwart goed was, het geel dat nog te geel was en uiteindelijk oranje werd. Nu pas heb ik het gevoel dat het af is."

Otte spreekt de aanwezigen toe. Foto: Ben de Graaf

De expositie bevat schilderijen, driedimensionale objecten en illustraties die Otte maakte voor een groeibijbel. Religie speelt een belangrijke rol in zijn werk. Zo beeldt een schilderij met twee witte vlakken de geboorte en dood van Jezus uit. Een ander object toont kruisen die veranderen in bommenwerpers, een verwijzing naar het geweld dat in de geschiedenis in naam van religie is gepleegd.

Openingstijden

De expositie maakt deel uit van de festiviteiten rondom het 50-jarig bestaan van De Eshof. Bezoekers kunnen de tentoonstelling gratis bekijken op de volgende dagen: 9 maart, 16 maart, 22 maart, 23 maart, 30 maart, 12 april, 13 april en 19 april. De openingstijden zijn telkens van 13.00 tot 17.00 uur. Meer informatie is te vinden op de website van 50 jaar Eshof.